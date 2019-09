LIVE Atletica | Mondiali 2019 in DIRETTA | flop Italia | si salvano solo Tortu e Jacobs

Fonte : oasport

(Di venerdì 27 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE BATTERIE DEL POMERIGGIO 20.10: Si chiude qui la prima giornata di gare in pista al Mondiale di Doha,.si prende la copertina per la spedizione azzurra, buona prova diche raggiunge assieme ala semifinale. Il resto, purtroppo, è tutto da dimenticare. Grazie per averci seguito, appuntamento alle 22.59 per la maratona femminile 20.07: I quattro ripescati dei 400 ostacoli sono lo statunitense Lattin, il messicano Vega, il turco Copello e il giapponese Toyoda 20.05: L’estone Magi vince l’ultima batteria con 49″34, secondo posto per il francese Vaillant con 49″49, terzo Lahoulou (Algeria) in 49″54, quarto il britannico McAlister in 49″73 19.57: La quarta batteria dei 400 ostacoli va allo statunitense Benjamin che chiude in 49″62, secondo posto per il tunisino ...

