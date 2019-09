L’ex Miss Italia Manila Nazzaro allo scoperto | “vi svelo perchè è finita con Cozza”

Cristina Chiabotto si è sposata : matrimonio da favola per L’ex Miss Italia : Dopo un addio al nubilato da favola, per Cristina Chiabotto è arrivato il gran giorno: l’ex Miss Italia 2004 ha detto sì al suo Marco. Circa un mese fa si stava godendo una vacanza, regalata dalle amiche per il suo addio al nubilato, a Tel Aviv e Gerusalemme, mete tanto sognate. Oggi, invece, Cristina Chiabotto ha realizzato il suo desiderio e ha sposato il fidanzato, ormai marito, Marco Roscio. Una storia di quelle che fanno battere il cuore, ...

Caso Schwazer - il colonnello del Ris di Parma : “C’è ipotesi manomissione delle provette”. L’ex atleta : “Fiducia nella giustizia” : “Tra le ipotesi sul tavolo c’è anche quella della manomissione delle provette“. A dirlo, nel corso dell’udienza a Bolzano sul Caso di Alex Schwazer, Giampietro Lago del Ris di Parma, che ha elencato iquattro scenari in grado di spiegare i risultati sulle provette dell’ex atleta altoatesino. “Ho ancora fiducia nella giustizia” ha dichiarato lui. “Ora non ho più fretta, non devo gareggiare come ...

L’ex ministro Tria rivendica : “Abbiamo salvato l’Italia dal commissariamento” : Giovanni Tria, ex ministro dell'Economia, rivendica quanto fatto dal suo governo: "Abbiamo salvato l'Italia dal commissariamento". E spiega che gli impegni presi in quel frangente con l'Ue sono stati pienamente condivisi da tutto il governo, a partire da Movimento 5 Stelle e Lega, con una decisione collegiale.Continua a leggere

Giulia Salemi a Miss Italia 2019 perde la testa per L’ex di Belen : Miss Italia 2019: Giulia Salemi si fa avanti con Bruno Cerella, ex di Belen A Miss Italia 2019 è arrivata a sorpresa Giulia Salemi membro della giuria di esperte tutte al femminile dello storico concorso di bellezza. Tanti gli ospiti del mondo dello spettacolo e dello sport di Alessandro Greco per celebrare gli ottant’anni di Miss Italia; tra questi Milena Bertolini, Cecilia Salvai, Alice Sabatini e Bruno Cerella. Giulia Salemi ha perso ...

Gentiloni nuovo commissario Ue. Domani L’ex premier incontra la Von Der Leyen : La portavoce capo della Commissione europea, Mina Andreeva, ha confermato "on the record", oggi a Bruxelles, che il nuovo governo Conte ha indicato l'ex premier Paolo Gentiloni come nuovo commissario italiano per il futuro Esecutivo europeo della presidente eletta Ursula Von Der Leyen. Andreeva ha parlato a nome del "transition team" della presidente eletta. La stessa Von Der Leyen comunicherà martedì prossimo la composizione della nuova ...

Ue - il governo Conte 2 indica L’ex premier Paolo Gentiloni come commissario. E ora spunta l’ipotesi Affari economici : L’Italia spera nella poltrona di commissario europeo agli Affari economici. O, in seconda battuta, quella all’Industria o alla Concorrenza, ma abbinata alla vicepresidenza della Commissione. Il nome del presidente del Pd Paolo Gentiloni, indicato ieri sera in via informale dal nuovo governo Conte 2 come candidato commissario europeo, vale un portafoglio molto forte. Probabilmente più di quello che avrebbe potuto ottenere l’esecutivo ...

Temptation Island Vip – Chi è Antonia Fragasso? L’ex Miss dalla bellezza disarmante che stregherà i fidanzati [GALLERY] : Antonia Fragasso: l’ex Miss dalla bellezza disarmante. Ecco chi è la bella tentatrice della seconda edizione di Temptation Island Vip Non è stata ancora svelata la data d’inizio, ma manca poco per la prima puntata di Temptation Island Vip: sei coppie famose metteranno alla prova il loro amore, vivendo 21 giorni separatamente, a stretto contatto 24 ore su 24 con bellissimi tentatori e tentatrici. Tra coloro che cercheranno dai ...

Giada Pezzaioli - la fidanzata delL’ex tronista Giovanni Conversano a Miss Italia 2019 : Scorrendo l’elenco delle 80 finaliste di Miss Italia che venerdì 6 settembre in prima serata su Rai 1 si contendono il titolo di più bella del Paese, i cultori del mondo che ruota intorno a Uomini e donne non possono non notare la presenza di Giada Pezzaioli, compagna di Giovanni Conversano, tronista nella stagione 2007/2008 del dating show di Maria De Filippi. A quei tempi il bel Giovanni scelse Serena Enardu (ora impegnata a Temptation ...