L’ex madre natura Sara Croce sarà la nuova bonas di avanti un’altro

Processo Rigopiano - la madre di Feniello picchia L’ex sindaco di Farindola in Tribunale : L'aggressione a Massimiliano Giancaterino da parte di Maria Perilli, madre di Stefano Feniello , è avvenuta al bar dlen Tribunale di Pescara durante una pausa del Processo . "È stato lui a firmare la condanna a morte di mio figlio ed era al bar allegramente" ha spiegato la donna che è moglie di Alessio Feniello , l'uomo sotto Processo per aver violato i sigilli dell'area dove è morto il figlio.Continua a leggere

Avanti un’altro la nuova Bonas è Sara Croce L’ex madre natura : Il settimanale” Spy” ha anticipato che nella nuova edizione di “ Avanti un altro”, condotto da Paolo Bonolis ci Sara nno della novità. Dopo due anni, ci sarà una nuova “ Bonas ” al posto di Laura Cremaschi, la nuova protagonista sarà Sara Croce , 21 anni, quarta classificata a “Miss Italia” ed ex madre natura dell’ultima edizione di “Ciao Darwin”. Sara Croce è anche salita agli onori della cronaca per il suo flirt estivo con Andrea Damante. ...

Sara Croce : per L’ex madre Natura arriva una grande novità : Sara Croce: per l’indimenticabile Madre Natura di Ciao Darwin sta per arrivare una grande novità Così piccola, già così famosa. Sara Croce, classe 1998, per i tantissimi seguaci di Ciao Darwin è stata definita, senza ombra di dubbio, la Madre Natura più bella di tutte. E come dargli torto? La modella, infatti, ha un fisico […] L'articolo Sara Croce: per l’ex Madre Natura arriva una grande novità proviene da Gossip e Tv.