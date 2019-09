Lele Mora | “Ho un tumore tra polmoni e reni Mi dispiace per i miei figli”

Lele Mora scopre di avere un tumore maligno durante un'intervista : Stava rilasciando un’intervista come tante altre per raccontare a Libero la vita dopo il carcere, gli errori e il tentativo di ritrovare la serenità, quando per Lele Mora è giunta dolorosa la telefonata del medico: per lui, all’improvviso, la diagnosi di tumore maligno.“Sto aspettando una telefonata importante, quella del medico, a breve saprò se sono affetto da un tumore maligno o ...

Lele Mora : Drammatica Notizia Durante un’Intervista! : L’ex agente dei vip Lele Mora Durante un’intervista per il quotidiano Libero ha ricevuto una bruttissima Notizia sul suo stato di salute. La giornalista ha così dovuto raccogliere a caldo la sua reazione alla Drammatica scoperta. Ecco di cosa si tratta. Lele Mora, l’ex agente di moltissimi vip, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Libero in cui racconta la sua vita privata e professionale dopo gli scandali che lo ...

Lele Mora scopre di avere un tumore durante un'intervista : È maligno : Lele Mora è da tanti anni una delle figure più complesse dello spettacolo italiano. Arrivato all'apice è precipitato, è stato in carcere e ha pagato per i suoi errori ma oggi, da uomo libero, non riesce comunque a trovare la serenità che la sua età richiederebbe. L'ultimo episodio è accaduto ieri, quando durante un'intervista per il quotidiano Libero ha ricevuto la chiamata del medico: ha un tumore maligno.\\Sarebbe dovuta essere un'intervista ...

Lele Mora ha un tumore maligno : “Avrei voluto non dare questo dispiacere ai figli” : Lele Mora ha un tumore maligno: lo ha rivelato nel corso di un’intervista a Libero quotidiano. “Sto aspettando una telefonata importante, quella del medico, a breve saprò se sono affetto da un tumore maligno o meno” aveva detto commosso alla giornalista. Accanto a lui l’amico Marco Carta, ex vincitore di Amici. Durante l’intervista arriva la notizia: “Sì, il cancro è maligno ed è situato tra i polmoni ed i reni. Adesso farò quel che ...

Lele Mora ha un tumore maligno : lo scopre nel bel mezzo di un'intervista : Lele Mora, rinomato e discusso agente dei vip, si è trovato ad affrontare una situazione molto grave nel corso di un'intervista ai microfoni di Libero. I giornalisti avevano deciso di recarsi a casa di sua figlia in modo da poterlo intervistare in tutta tranquillità. I temi affrontati sono davvero tanti, ma una telefonata ha scosso completamente gli animi dei presenti. Nel bel mezzo del dibattito, infatti, Lele Mora ha ricevuto una telefonata ...

Lele Mora scopre di avere il cancro durante un'intervista : L'agente Lele Mora ha scoperto di avere un cancro durante un'intervista che stava rilasciando al quotidiano Libero insieme al cantante Marco Carta, di cui è amico e agente.La diagnosi gli è stata comunicata telefonicamente proprio durante l'intervista: l'agente è affetto da un cancro maligno situato tra polmoni e reni. Parlando della malattia e delle imminenti cure alle quale si sottoporrà, Lele Mora ha pensato subito ai suoi figli:prosegui ...

“Ho un tumore maligno”. Lele Mora choc : la telefonata del medico arriva durante l’intervista : “Sto aspettando una telefonata importante, quella del medico, a breve saprò se sono affetto da un tumore maligno o meno“. Così dice Lele Mora durante la sua intervista a Libero giustificando il suo telefono che continua a suonare. Ad un certo punto, sempre mentre si trova a colloquio con l’intervistatrice, arriva la fatidica chiamata del medico con il verdetto. Dall’altra parte della cornetta c’è il medico pronto a pronunciare parole ...

Lele Mora - la scoperta durante un'intervista : ha un cancro maligno tra polmoni e reni : Una vita mediatica nella buona come nella cattiva sorte: ha saputo di avere un cancro maligno proprio mentre stava rilasciando un'intervista per raccontare i suoi 407 giorni trascorsi in isolamento in carcere dopo una condanna per bancarotta fraudolenta. In una vita fuori dall'ordinario in cui non sono mancati eccessi, scandali, disavventure giudiziarie, rovesci di fortuna, questo è il colpo di scena più amaro e spiazzante per Lele Mora, 64 enne ...

Lele Mora fa un annuncio scioccante : “Ho un tumore maligno” : tumore Lele Mora: “Non volevo dare questo dispiacere ai miei figli” Lele Mora è stato ospite giusto domenica scorsa da Barbara d’Urso a Live per partecipare al talk inerente al ‘caso Marco Carta’. In quella circostanza il popolare manager di vip ha preso le parti del giovane cantante di origini sarde, asserendo di essere convinto della sua innocenza. Ma purtroppo in queste ore l’uomo ha fatto molto parlare ...

Lele Mora - l'annuncio choc : "Ho un cancro maligno" : Il tumore è situato tra i polmoni e i reni. L'agente ha ricevuto i risultati nel corso di un'intervista

Lele Mora - la scoperta durante l’intervista : “Sì - il mio cancro è maligno ed è situato tra i polmoni ed i reni” : “Sto aspettando una telefonata importante, quella del medico, a breve saprò se sono affetto da un tumore maligno o meno“. Così dice Lele Mora durante la sua intervista a Libero giustificando, con gli occhi lucidi, il suo telefono che continua a suonare. Al suo fianco c’è il cantante Marco Carta, a processo con l’accusa di furto di magliette alla Rinascente di Milano, di è agente. Ad un certo punto, sempre mentre si trova ...

Mario Serpa contro Gianni Sperti : 'Video con Lele Mora vero com'è stato il suo matrimonio' : Serrato botta e risposta social tra due ex volti di Uomini e Donne: Gianni Sperti ha attaccato Mario Serpa per il suo passato vicino a Lele Mora, quest'ultimo ha ribattuto tirando in ballo il suo matrimonio finito con Paola Barale. Continuano, dunque, le "guerre" a distanza tra alcuni protagonisti del dating-show e personaggi storici del cast: anche Raffaella Mennoia è tornata attiva su Instagram dopo quasi un mese d'assenza, dovuto agli ...

Uomini e Donne - Gianni Sperti pubblica una foto di Mario Serpa con Lele Mora : la replica dell'ex corteggiatore : Il botta e risposta tra Gianni Sperti, opinionista di Uomini e Donne, e Mario Serpa, ex corteggiatore del programma di Maria De Filippi ed ex fidanzato di Claudio Sona, non è ancora terminato.Come ricordiamo, infatti, nella polemica che ha riguardato Raffaella Mennoia, autrice del dating show di Canale 5, attaccata sia da Mario che da Teresa Cilia, era intervenuto anche Gianni Sperti che ricordò all'ex corteggiatore che fu lui a rimettersi ...