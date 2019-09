Legge elettorale | ok da Abruzzo Basilicata e Liguria al referendum | Lega a quota 8

Prova di forza di Matteo Salvini : referendum per una Legge elettorale maggioritaria : Un vincitore certo alle elezioni politiche. E’ quello che si avrà con l’avvento del maggioritario. Matteo Salvini spinge in questa

Legge su referendum elettorale - ristabilite le priorità dei cittadini : L'Aquila - “Oggi, grazie all'intervento del MoVimento 5 Stelle, vengono ristabilite le priorità del Consiglio Regionale, che sono e sempre devono essere i cittadini abruzzesi. Il centro destra, la Lega in particolare, ha fatto di tutto per utilizzare questa istituzione come un mero strumento a completa disposizione della propaganda di partito, anteponendo un quesito referendario, dichiarato inammissibile da molti ...

Legge elettorale - ok a Referendum dal consiglio regionale Piemonte : Dopo 3 giorni di discussione, con due sedute il consiglio regionale del Piemonte ha approvato la deliberazione che richiede Referendum

In primavera ci sarà il referendum sulla Legge elettorale : Il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato un provvedimento per chiedere il referendum abrogativo della quota proporzionale prevista nella legge elettorale nazionale. È la quinta Regione a farlo, dunque ci sono i requisiti costituzionali per indire la consultazione referendaria per cancellare la quota proporzionale dal sistema elettorale.Continua a leggere

REFERENDUM Legge elettorale : VOTO IN PRIMAVERA/ 'Lunedì in Cassazione' esulta Salvini : REFERENDUM LEGGE ELETTORALE, arriva l'ok anche dal Piemonte. Salvini esulta: 'Si vota in PRIMAVERA sul maggioritario'. Le ultime notizie.

Salvini : in primavera ci sarà il referendum sulla Legge elettorale : "Sono contento perché mi è arrivato il messaggio del governatore del Piemonte che è stato approvato dal suo Consiglio regionale il quesito, quindi è ufficiale: in primavera c'e' il referendum sulla legge elettorale". Lo ha detto Matteo Salvini nel suo intervento sul palco della Zena Fest, la festa del partito in corso a Genova. L'obiettivo, ha ribadito l'ex ministro dell'Interno, è tornare al voto con una legge ...

Legge elettorale : anche il Piemonte chiede il referendum - è la quinta regione : E' stata così raggiunta la quota per chiedere il referendum per l'abrogazione della quota proporzionale

Accordo nel centrodestra sul referendum sulla Legge elettorale : Accordo 'last minute' nel centrodestra sul referendum abrogativo della parte proporzionale del Rosatellum bis. All'indomani della direttiva per l'astensione di Forza Italia emanata da Silvio Berlusconi, che rischiava di affossarne il percorso, i partiti della coalizione hanno trovato una intesa grazie alla quale anche Forza Italia darà il suo via libera alla consultazione proposta dai leghisti. Ciò ha permesso al vicepresidente del ...

Silvio Berlusconi - ammutinamento FI : "Basta - stiamo con Salvini". Il contrordine sulla Legge elettorale : Silvio Berlusconi ci ha ripensato. L'ordine ai consiglieri regionali di Forza Italia di astenersi sulla mozione della Lega per promuovere un referendum elettorale pro-maggioritario in primavera, ha ottenuto un contrordine. A voltare le spalle al Cavaliere, votando a favore e adeguandosi al diktat di

Legge elettorale - ok a Referendum dal consiglio regionale Lombardia : Il consiglio regionale della Lombardia ha approvato con 47 voti positivi su 49 presenti il Referendum per la modifica della Legge elettorale

Legge elettorale - ok a referendum dal consiglio regionale Veneto : Il consiglio regionale Veneto ha approvato con 28 voti favorevoli, 7 contrari e 3 astenuti, la proposta di deliberazione amministrativa.

Il centrodestra si ricompatta su Legge elettorale - verso ok referendum : Accordo 'last minute' nel centrodestra sul referendum abrogativo della parte proporzionale del Rosatellum bis. All'indomani della direttiva per l'astensione di Forza Italia emanata da Silvio Berlusconi, che rischiava di affossarne il percorso, i partiti della coalizione hanno trovato una intesa grazie alla quale anche Forza Italia dara' il suo via libera alla consultazione proposta dai leghisti. Cio' ha permesso al vicepresidente del Senato ...

Sardegna - M5s spaccato su referendum Legge elettorale : Caos nel M5s sardo in Consiglio regionale dopo che due dei sei consiglieri - Carla Cuccu ed Elena Fancello - hanno votato si' alla mozione della Lega sul referendum, contravvenendo cosi' alle indicazioni del gruppo. "Non ci aspettavamo questa posizione che va contro il gruppo M5s sardo e contro le direttive del movimento nazionale, ma ne prendiamo atto", ha dichiarato la capogruppo Desire' Manca. Il M5s potrebbe prendere provvedimenti? ...

Legge elettorale - referendum attraverso il sì di 5 Regioni per abrogare il proporzionale : mossa leghista per ostacolare la riforma di M5s e Pd : Il Veneto e la Sardegna hanno già dato il via libera, nel giro di qualche ora toccherà alla Lombardia, giovedì voterà la Liguria e sono in moto anche Piemonte e Friuli Venezia Giulia. La proposta referendaria per l’abrogazione parziale della Legge elettorale passa attraverso i consigli regionali guidati dal centrodestra tra voti favorevoli, qualche inciampo e le proteste delle opposizioni. È l’arma “imposta” da Matteo ...