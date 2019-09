Le regole di stile del maschio Beta del Terzo millennio

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 27 settembre 2019) Freddie HighmoreEd SheeranNoah CentineoTimothée ChalametTom HollandJack ReynorAlex LawtherHero FiennesCharlie PlummerAnsel ElgortGiulio PrannoAsa ButterfieldNat WolffTenerezza batte bicipiti scolpiti, 10 a 0. Benvenute nell’era in cui i supereroi che ci fanno battere il cuore sono i bravi ragazzi, quelli della porta accanto, che a estenuanti workout in palestra preferiscono maratone di serie Tv rigorosamente in comfort outfit, magari en pandant col divano. Eh sì, toglietevi dalla testa il cliché che il– quello, per intenderci, normale e contento, leggermente imbranato e non naturalmente dotato di physique du rôle – si vesta al buio (traduci: male). Questo poteva essere vero, signore, fino al decennio scorso, fino, ad esempio, a Michael Cera in Juno, pellicola cult del 2007. Appunto. Michael Cera in una scena di Juno, film del 2007. In più di dieci anni ...

DiegoMozzo : RT @viciocort: Stile di vita e prevenzione Così si può sconfiggere il male. Le 12 #regole per #prevenire i #tumori - lacuocagalante : RT @viciocort: Stile di vita e prevenzione Così si può sconfiggere il male. Le 12 #regole per #prevenire i #tumori - danpoggio : RT @viciocort: Stile di vita e prevenzione Così si può sconfiggere il male. Le 12 #regole per #prevenire i #tumori -