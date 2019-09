Le proteste per il clima e l' accordo sulla riforma della giustizia

Sciopero per il clima - il motociclista fermo con il motore acceso scatena le proteste degli studenti : costretto a scendere e andare a piedi : Durante il ‘Fridays for Future’ di Milano, manifestazione di protesta contro i cambiamenti climatici, un motociclista è stato preso di mira dalle critiche di decine di giovani studenti. fermo al semaforo con il motore acceso, il centauro è stato prima costretto a spegnere la moto e, infine, ad andarsene a piedi L'articolo Sciopero per il clima, il motociclista fermo con il motore acceso scatena le proteste degli studenti: costretto a scendere e ...

Koulibaly espulso per proteste : A meno di due minuti dalla fine di Napoli-Cagliari avviene l’irreparabile. Kalidou Koulibaly protesta per una trattenuta su Llorente. Castro ha segnato da poco il gol del vantaggio del Cagliari. L’arbitro mostra al difensore senegalese il cartellino rosso e lo manda sotto la doccia. Uscendo, Kalidou incrocia Ancelotti, che gli chiede spiegazioni dell’accaduto. Il difensore, visibilmente arrabbiato, allargando le braccia gli ...

LIVE Napoli-Cagliari 0-1 - Serie A in DIRETTA : El Pata Castro gela il San Paolo nel finale! Espulso Koulibaly per proteste! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI INTER-LAZIO (ORE 21.00) 92′ Forcing del Napoli con Zielinski da fuori area. 90′ 5 minuti di recupero. 90′ Fuori Joao Pedro, dentro Ceppitelli per blindare la difesa. 90′ Incredibile finale a Napoli: dopo il dominio dei partenopei, gol della beffa dei sardi e poi Espulso K2. 89′ Espulso Koulibaly PER proteste! 88′ ...

proteste per la bambina uccisa dalla polizia per errore : Rabbia e Proteste a Rio de Janeiro dopo che una bambina di otto anni è morta per un colpo di arma da fuoco proveniente, secondo le prime ricostruzioni, dall'arma di un poliziotto nel corso di un'operazione di sicurezza. Gatha Vitòria Sales Félix era con la madre in un camioncino e stava rientrando a casa quando è stata colpita alla schiena venerdì nella favelas di Alemao. La polizia stava inseguendo un motociclista e ha dichiarato di aver ...

Almeno 20 persone sono morte in Indonesia durante alcune proteste nella provincia di Papua : Almeno 20 persone sono morte in Indonesia durante alcune violente proteste nella provincia di Papua, causate dalla notizia – non confermata – secondo la quale un insegnante proveniente da un’altra provincia avrebbe chiamato “scimmia” uno studente locale. Tre persone sono

Ambiente - Fioramonti scrive alle scuole : "Giustificate l'assenza degli alunni per le proteste sul clima" : Il neo ministro dell'Istruzione ha inviato una circolare alle scuole: "L'importanza di questa mobilitazione è fondamentale, è in gioco il bene più essenziale, cioè imparare a prenderci cura del nostro mondo"

Fioramonti : ?giustificare le assenze per le proteste contro il climate change : Giustificare le assenze degli studenti che partecipano ai climate strike, gli scioperi sul clima lanciati dall’attivista svedese Greta Thunberg. È l’invito che il ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, ha diffuso con una circolare alle scuole italiane

Egitto - proteste dal Cairo a Mansoura per chiedere le dimissioni di Al Sisi : centinaia di persone in strada nonostante la repressione : proteste piccole e diffuse in numerose città egiziane con un unico scopo: chiedere le dimissioni del presidente Abdel Fattah Al Sisi. Piccoli numeri che però suscitano stupore perché in Egitto anche un ridotto assembramento di manifestanti contro l’attuale presidente sarebbe stato impensabile sino a venerdì, quando dal Cairo a Mansoura, centinaia di persone si sono radunate per chiedere le sue dimissioni. “È stato impressionante ...

Tecnologia 5G tra petizioni - denunce - iniziative varie e richiesta di nuovi studi sulla pericolosità : le proteste in Italia : Ha debuttato anche in Italia il 5G, la rete di quinta generazione che promette di rivoluzionare il nostro modo di comunicare e navigare con uno smartphone e con l’“Internet delle cose”. Al momento la copertura è garantita solo nelle grandi città, mentre i principali operatori telefonici stanno installando le apposite antenne un po’ ovunque lungo la penisola. Merito soprattutto della sperimentazione nazionale avviata nel 2018 (che finirà l’anno ...

Whirlpool - proteste degli operai per la cessione della sede di Napoli : bloccata l'A3. FOTO : I lavoratori, al termine di un'assemblea di fabbrica, hanno sfilato in corteo e occupato l'autostrada Napoli-Pompei-Salerno all'altezza del casello dell'A3, nei pressi dello stabilimento, urlando lo slogan "Napoli non molla". GUARDA LA FOTOGALLERY

La Cina ha usato dei “troll di stato“ per mettere in cattiva luce le proteste di Hong Kong : (foto. Anthony Kwan/Getty Images) Questa estate, mentre il mondo intero seguiva l’evolversi delle proteste a Hong Kong e si domandava come e quando la Cina sarebbe intervenuta, migliaia di pseudo-troll – o meglio: utenti con scarsa propensione al dialogo, per così dire – riconducibili al Regno di mezzo cercavano di influenzare il dibattito sui social network in favore di Pechino. Il fatto che la Cina cerchi di influenzare il dibattito ...

Governo - Conte a Pd e M5s : “Non possiamo perdere tempo in litigi e scontri”. proteste e cori da stadio dalle opposizioni : “Elezioni-elezioni” : Brusii, pugni sui banchi e cori da stadio (al grido di “elezioni-elezioni”, “poltrone-poltrone”, “Bibbiano-Bibbiano”) hanno interrotto più volte il premier e ha costretto all’intervento il presidente della Camera, Roberto Fico, che ha richiamato i deputati all’ordine: “Dobbiamo far concludere il presidente del Consiglio. Rispettiamo il luogo in cui siamo. È la democrazia parlamentare”, ...

Lunghe attese per il numero ReCup 069939 : le proteste dei cittadini. La Regione Lazio chiede spiegazioni alla società che lo gestisce : Diversi lettori hanno segnalato a Leggo un disservizio legato al ReCup della Regione Lazio, il numero 06.9939, servizio per la prenotazione delle visite e degli esami diagnostici e specialistici...

Iran - attivista condannata a 24 anni di carcere per essersi tolta il velo in pubblico durante proteste di piazza : Saba Kord Afshari, 20 anni, sollevò l'hijab che indossava durante la protesta del Mercoledì bianco. L'avvocato: "Ricorreremo in appello"