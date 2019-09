Le lezioni di vita che continuano a insegnarci le canzoni dei Beatles

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 27 settembre 2019) Non giudicare (Hey Jude)Non dare niente per scontato (Yesterday)Laè bella (Here Comes The Sun)L'amore che ricevi è proporzionale a quello che dai (The End)Anche se sei in un momento difficile, tutto passerà (Let It Be)Puoi farcela da solo sempre (Blackbird)Lava avanti, qualunque cosa accada (Ob-La-Di, Ob-La-Da)L'amore è tutto ciò che conta (All You Need Is Love), scarafaggi. Certo il nome non prometteva bene. Chi avrebbe mai immaginato che una band dall’appellativo genera-ribrezzo istantaneo sarebbe diventata LA band musicale di sempre, i Fab Four, i quattro ragazzi che hanno cambiato il mondo con la loro fantastica musica e capacità di comporre. Probabilmente gli under millennial non si interessano con la giusta attenzione a questo gruppo, perché sono pur sempre degli anni ’60, secolo scorso, roba del Neolitico. Il che etichetta il loro genere ...

