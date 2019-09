Le foto ufficiali del fidanzamento di Beatrice ed Edoardo che somigliano a quelle di

Enzo Miccio e il compagno Laurent : le prime foto ufficiali insieme : Dopo tantissima riservatezza, anche Enzo Miccio ha ceduto: il wedding planner più famoso della tivù ha deciso di mostrare a tutti i suoi follower il compagno francese Laurent . Non si tratta di una rivelazione assoluta perché Laurent era già apparso addirittura in tv durante una puntata di Vieni da me ma l’inossidabile Enzo non aveva mai pubblicato sui suoi canali social delle foto con il compagno . I due sono al momento impegnati in una ...

foto e trailer di Katy Keene - lo spin off di Riverdale con Lucy Hale si mostra nelle prime immagini ufficiali : on abbiamo ancora una data di messa in onda ufficiale ma le Foto e il trailer di Katy Keene sono stati presentati ieri durante la presentazione alla stampa delle novità della stagione da parte di The CW. Quello che non è arrivato allo scorso Comic-Con 2019, è stato reso ieri anche se manca ancora una data per iniziare ufficialmente il conto alla rovescia per quello che è stato annunciato come "spin off" di Riverdale. A fare da anello di ...