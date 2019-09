Le fake news sono un pericolo per la convivenza civile | ha detto il Papa

Fonte : agi

(Di venerdì 27 settembre 2019)Francesco mette in guardia dai rischi associati all'uso delle intelligenze artificiali che potrebbero far "circolare opinioni tendenziose e dati falsi, 'avvelenare' i dibattiti pubblici" e "manipolare" le opinioni di milioni di persone mettendo "inle stesse istituzioni che garantiscono la pacifica". Lo fa durante l'udienza ai partecipanti al Seminario "Il bene comune nell'era digitale", promosso dal Pontificio Consiglio della Cultura e dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. "Le problematiche che siete stati chiamati ad analizzare riguardano tutta l'umanità e richiedono soluzioni estendibili a tutta l'umanità", hail Pontefice e citando appunto l'uso delle intelligenze artificiali, ha continuato: "Da una parte, si potrà favorire un più grande accesso alle informazioni attendibili e quindi garantire ...

