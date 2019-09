Le disuguaglianze in Italia stanno bruciando il futuro di intere generazioni

In Italia all'asilo nido pubblico solo un bambino su 10 : più disuguaglianze e povertà educativa : Il rapporto di Save the children "Il miglior inizio" dimostra le difficoltà a scuola dei piccoli che rimangono in famiglia. Il nostro Paese lontano dagli obiettivi stabiliti dall'Ue. Un handicap anche per le donne e le madri lavoratrici dedicano tempo di qualità ai figli