Lazio-Rennes | Europa League | partita in chiaro su TV8 giovedì 3 ottobre

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 27 settembre 2019) Laospiterà ilnella 2ª giornata della fase a gironi di. I biancocelesti hanno perso all’esordio stagionale contro il CFR Cluj per 2-1. Dopo essere passati in vantaggio con Bastos, si sono visti rimontare dai goal di Ciprian Deac su calcio di rigore e Billel Omrani su colpo di testa. La classifica nel Gruppo E li vede all’ultimo posto con 0 punti, preceduti da Celtic e, entrambi con 1 punto, mentre al comando ci sono i romeni con 3 punti. Sarà importante per la squadra di Simone Inzaghi non perdere ancora, altrimenti potrebbe compromettersi la qualificazione ai sedicesimi di finale. Laverrà trasmessa in diretta tv su Sky, oltre che insu TV8. Il fischio d’inizio sarà fissato alle ore 21.00 di2019 allo Stadio Olimpico di Roma. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà in campo, diamo uno sguardo ai precedenti ...

JSportng : *Italy - Serie A* FT Roma 0 - 2 Atalanta FT Fiorentina 2 - 1 Sampdoria FT Genoa 0 - 0 Bologna FT Inter 1 - 0 Lazi… -