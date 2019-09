L’avversario sta male | Braima Dabò lo trascina fino al traguardo | un gesto che illumina i

Mls - Rooney perde la testa : colpo al volto delL’avversario ed espulsione [VIDEO] : L’attaccante del DC United, Wayne Rooney, è stato protagonista, stavolta in negativo, nel match perso dalla sua squadra per 2-1 in casa contro i New York Red Bulls. Al 24′ del primo tempo il 33enne inglese, con la sua squadra già in svantaggio per 1-0, ha rifilato una gomitata al volto di Cristian Casseres, cercando di prendere posizione su un calcio d’angolo. L’arbitro dopo aver rivisto l’episodio al VAR lo ...

La carambola in pista è impressionante : il motociclista vola e L’avversario lo schiva : La sera di ferragosto Luke Mossey stava eseguendo dei giri di prova sul circuito di Cadwell Park, in vista della gara del campionato Bennets British Superbike, quando ha perso il controllo del suo mezzo finendo per carambolare a terra. Mossey è scivolato sulla pista, attraversando sulla schiena la striscia d’asfalto quando è sopraggiunto un altro centauro che lo ha mancato di un soffio, evitando la tragedia. E’ stato lo stesso ...