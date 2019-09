L’amore segreto di Cesare Cremonini Spunta una foto sospetta insieme a bella mora

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 27 settembre 2019) Da molto tempo si rincorre in rete un rumor sulla vita sentimentale di. In tanti si chiedono se il cantautore bolognese, ex leader dei Luna Pop, è legato a unatutto pepe con cui è stato avvistato negli ultimi periodi. C’è da dire che la vita dinon viene mai vissuta sotto le luci della ribalta, infatti il cantante preferisce mantenere un certo riservo sulla sua vita privata, scindere il cantante dal semplice cittadino bolognese. Unaperò che è trapelata su instagram, proprio sul profilo di, mette a tacere ogni tipo di rumor.Il cantante ha una fidanzata da un anno. Nello scatto che ha fatto il giro del web, compare al fianco dimentre è allo stadio. Poco o nulla si conosce della compagna dell’ex latin lover, solo che si chiama Martina Margaret Maggiore, ha origini di Rimini ma è bolognese per adozione Il suo profilo instagram è ...

