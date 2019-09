L’aggiornamento day one di OnePlus 7T migliora display e fotocamera Disponibili anche

Fonte : tuttoandroid

(Di venerdì 27 settembre 2019) I possessori di7T possono aspettarsi un file OTA in attesa di essere scaricato dopo la prima accensione del dispositivo, il quale apporta alcune modifiche cheno esperienza con il nuovissimo smartphone.harilasciato in India l'aggiornamento per l'app SMS preinstallata, inoltre gli sfondi di7T sonoal download. L'articolo L’aggiornamento day one di7Tgli sfondi e la rinnovata app SMS proviene da TuttoAndroid.

passionepert : @InVinoV61746588 @AucielliC Non ci davo tutta questa importanza mi spiace e grazie per l’aggiornamento! Have a nice day ! - Digital_Day : L'assenza del 4K è un fattore non da poco - SandroBonazzola : RT @RedHatItaly: L'Open Source Day sarà un evento e un'occasione per approfondire tematiche #opensource. #Roma 20 novembre o #Milano il 3… -