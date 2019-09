Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 27 settembre 2019) Preceduto da una lunga scia di sangue e da diversi rinvii, il giorno dele' arrivato per l'Afstan, chiamato a scegliere domani il proprio capo di Stato nelle quarte elezioni presidenziali dalla caduta del regime talebano nel 2001. Sono circa nove milioni e mezzo gli elettori che si sono registrati per votare, su una popolazione di 33 milioni. Ma ai seggi si andra' nella: gli islamisti hanno promesso nuovi attentati, dopo quelli delle scorse settimane che hanno preso di mira centri elettorali e appuntamenti della campagna. Non sono da escludere neppure rappresaglie contro i votanti, invitati apertamente dai talebani a rimanere a casa. Cinque anni fa a molti che erano andati alle urne amputarono un indice, il dito macchiato con l'inchiostro usato al seggio. Un monito a non appoggiare un governo visto come simbolo dellae strumento dell'oppressione ...

ilfogliettone : L'Afghanistan al voto tra violenze, paura e corruzione. Il presidente Ashraf Ghani cerca secondo mandato -… - transnazionale : L'Afghanistan al voto tra violenze, paura e corruzione #spaziotransnazionale informa -