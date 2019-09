La Vita in Diretta non è in onda | blackout negli studi Rai Matano su Instagram | «Siamo

Blackout negli studi Rai di Via Teulada - salta La Vita in diretta : AGGIORNAMENTO 16:50 - La Vita in diretta non va in onda, al suo posto la replica del primo episodio di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore. In sovraimpressione è comparso il seguente avviso: "Ci scusiamo con i nostri telespettatori, a causa di problemi tecnici La Vita in diretta vi dà appuntamento a Lunedì" Blackout negli studi Rai di Via Teulada, La Vita in diretta slitta E' in corso un Blackout nel centro di produzione Rai di Via ...

La Vita in Diretta - la Cuccarini nella bufera per la puntata sulle donne che pagano il conto : Lorella Cuccarini è finita nella bufera dopo l’ultima puntata de La Vita in Diretta in cui si parlava delle donne che pagano il conto. La conduttrice da qualche settimana è al timone del contenitore pomeridiano insieme ad Alberto Matano. Le puntate dello show, come sempre, sono animate da dibattiti e discussioni. Nell’ultimo appuntamento con i telespettatori, i presentatori si sono seduti sul divano bianco per chiacchierare con ...

Nadia Toffa - la dedica a La Vita in Diretta : “Ha insegnato a non aver paura” : La Vita in Diretta, la dedica a Nadia Toffa: “Ci ha insegnato a non aver paura” Nel corso della puntata odierna a La Vita in Diretta si è affrontato un argomento delicatissimo: i tumori. Durante questa commovente pagina si è parlato specialmente di Nadia Toffa e della sua lunga ed intensa battaglia contro il cancro. […] L'articolo Nadia Toffa, la dedica a La Vita in Diretta: “Ha insegnato a non aver paura” proviene ...

Lorella Cuccarini a La Vita in diretta : “Ho incontrato Emma Marrone” : Emma Marrone malata, Lorella Cuccarini a La vita in diretta: “L’ho ospitata a Domenica In” Si è parlato anche della malattia di Emma nella puntata de La vita in diretta di oggi, lunedì 23 settembre 2019, nella quale Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno ospitato due donne famose che si sono trovate a lottare contro un tumore: Rosanna Banfi, presente in studio, e Carolyn Smith, in collegamento da Padova. E nel talk, ...

La Vita in diretta - Carolyn Smith sul tumore : “Ho sopportato tanto” : Carolyn Smith parla del tumore a La vita in diretta: “Sono riuscita a sopportare tante cose” E’ intervenuta in collegamento dalla sua casa di Padova Carolyn Smith nella puntata de La vita in diretta di oggi, lunedì 23 settembre 2019. Raggiunta dall’inviata Rosanna Cacio, la storica presidentessa della giuria di Ballando con le stelle ha preso parte al talk dedicato al modo in cui alcuni personaggi famosi decidono di ...