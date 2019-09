La versione free-to-play di PUBG per PC arriverà in Europa il prossimo mese

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 27 settembre 2019) Presto saremo in grado di giocare asu PC gratuitamente, anche se sarà unaridotta del gioco originale e un prodotto autonomo a sé stante.Originariamente noto comeProject Thai,Lite è unaa basso costo diche consente ai giocatori PC e laptop di accedere al gioco. È stato testato per la prima volta in Thailandia, prima di estendersi ai paesi del sud est asiatico insieme a Brasile e Turchia quest'anno.L'open beta diLite viene ora pubblicata su scala più globale con altri 52 paesi che otterranno l'accesso il 10 ottobre, tra cui Italia, Regno Unito, Germania, Francia e molti altri stati europei.Leggi altro...

