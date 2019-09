La versione death metal del discorso di Greta Thunberg all’ONU è il capolavoro che mette

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 27 settembre 2019) L'espressione e il tono rabbioso catturati nel video che immortala l'intervento diall'ONU, come in ogni occasione in cui si parla della piccola attivista, hanno tracciato una cortina di ferro tra i sostenitori del movimento Fridays For Future e i feroci detrattori, tra i quali non mancano coloro che sono convinti della presenza di una potenza oscura che muoverebbe i fili della causa portata avanti dalla sedicenne. Peggio ancora, esiste chi è pronto a giurare che la stessasia un ologramma creato dai potenti della Terra per ipnotizzare l'umanità. Tra i sostenitori, invece, non mancano gli artisti, e nelle ultime ore abbiamo conosciuto l'endorsement di Lzzy Hale degli Halestorm, che in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook ha descritto la piccola attivista come la Giovanna D'Arco del nostro tempo, ponendola sullo stesso livello di importanza di Anne ...

OptiMagazine : La versione death metal del discorso di @GretaThunberg all'ONU è il capolavoro che mette tutti d'accordo… - KirigayaTakane : @lagemy95 Si! L di death note e Kirito di SAO ^^ Entrambi versione femminile lol - infoitscienza : Death Stranding: svelata una versione speciale di PS4 Pro -