La terza puntata di X Factor è una promessa non mantenuta

Domenica in e gli ospiti della terza puntata (Anteprima Blogo) : Domenica 29 settembre, seduti in quel caffè a guardare Mara Venier, canterebbe il buon Maurizio Vandelli. Tutti gli italiani (o la maggior parte) davanti ai teleschermi sintonizzati su Rai1 sono pronti Domenica a guardarsi e gustarsi la nuova puntata di Domenica in.Come sempre Mara Venier è pronta ad ospitare nel salotto buono di Rai1 un carico di personaggi per chiacchierare e trattare temi di grande interesse, senza mancare di intrattenere ...

Rosy Abate 2 - la terza puntata in onda venerdì 27 settembre su Canale 5 : Rosy Abate 2, anticipazioni della puntata in onda venerdì 27 settembre su Canale 5. Trama Dopo i due appuntamenti a distanza ravvicinata della scorsa settimana, è già tempo per il terzo episodio di Rosy Abate 2, che andrà in onda stasera, venerdì 27 settembre su Canale 5. Ricordiamo che la seconda stagione è composta da 5 puntate. Trama terza puntata Rosy (Giulia Michelini) precipitata nello sconforto dopo essere stata abbandonata da Leo ...

X Factor 13 Achille Lauro canta Rolls Royce nella terza puntata (VIDEO) : X Factor 13 Achille Lauro canta Rolls Royce nella terza puntata delle Audition (VIDEO) E’ in onda la terza puntata delle audition della tredicesima stagione di X Factor. Tra gli ospiti d’onore di questa puntata c’era Achille Lauro che si è esibito sulla nota canzone che ha fatto tanto discutere a Sanremo, Rolls Royce. Achille Lauro non è nuovo a X Factor, il cantante infatti ha affiancato Mara Maionchi nella dodicesima stagione ...

Tale e Quale Show - i big della terza puntata. Max Giusti è il quarto giudice : Venerdì 27 settembre, alle 21.25 su Rai1, un nuovo appuntamento con il varietà condotto da Carlo Conti

Un passo dal cielo 5 terza puntata : trama e anticipazioni 26 settembre 2019 : UN passo DAL cielo 5 terza puntata. Stasera in tv giovedì 26 settembre 2019 torna su Rai 1 la fiction con Daniele Liotti con la quinta stagione. Ecco di seguito il cast completo, trama e anticipazioni sulla terza puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Un passo dal cielo 5 terza puntata: trama e anticipazioni 26 settembre 2019 Un passo dal cielo 5 terza puntata – episodio 5 e 6 Ferite profonde. Il tentato omicidio di Adriana ...

#XF13 – X Factor 13 – terza puntata del 26/09/2019 – Ultimo appuntamento con le Audizioni. : Questa sera, alle 21:15, andrà in onda la Terza puntata della tredicesima edizione di X Factor, il grande talent show musicale targato Sky Uno HD. È la nona edizione sulla piattaforma satellitare per il programma ideato da Simon Cowell e approdato in Italia nel lontanissimo 2008. Un’edizione che prevede ben quattordici puntate e che sarà inaugurata, come di consueto, dalle Audizioni. Confermatissimo al timone della trasmissione Alessandro ...

Un Passo dal Cielo 5 - anticipazioni terza puntata : Il protagonista di Un Passo dal Cielo 5 è determinato a scoprire la verità sul presunto figlio che non sapeva di avere: nella terza puntata della fiction, in onda questa sera, giovedì 26 settembre 2019, alle 21:25 su Raiuno, le indagini di Francesco (Daniele Liotti) non si fermano neanche quando il suo acerrimo nemico gli sferra l'ennesimo colpo.Un Passo dal Cielo 5, terza puntata Nella terza puntata, "Ferite profonde", i protagonisti sono ...

