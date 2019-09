La strategia che ha portato Gucci al successo

La strategia dei tumori per resistere alla chemioterapia? Il cannibalismo cellulare : (immagine: Getty Images) Tumore mangia tumore e sfugge all’azione della chemioterapia. È la sorprendente scoperta fatta da un team della Tulane University (Louisiana, Usa), secondo cui questa forma di cannibalismo fornirebbe a alcune cellule tumorali, divenute senescenti, energia e materiale per sopravvivere ai farmaci e rigenerare il tumore. Capire meglio questo meccanismo, sostengono gli autori dalle pagine di Journal of cell biology, ...

Chemioterapia - nuova strategia per evitare la caduta dei capelli : Sottoporsi alla Chemioterapia è pesante per molti motivi. Tra questi, è possibile ricordare la caduta dei capelli, conseguenza che provoca spesso un forte disagio sociale. Grazie a un recente studio britannico potrebbe però arrivare un’importante svolta in merito. La ricerca in questione, i cui dettagli sono stati pubblicati sulle pagine della rivista Embo Molecular Medicine, è stata condotta da un team di spiecialisti attivi presso ...

Leclerc si distingue a Monza anche per strategia : unico su soft-hard : Seconda vittoria consecutiva per Charles Leclerc, grazie a una strategia a una sosta soft-hard che ha consentito alla Ferrari di tornare al successo a Monza, che mancava dal 2010. Partito dalla pole position, Leclerc è stato l’unico pilota a usare questa tattica. Il ferrarista ha respinto i continui attacchi dei due piloti Mercedes, entrambi a […] L'articolo Leclerc si distingue a Monza anche per strategia: unico su soft-hard sembra ...