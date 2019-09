La storia dei tessuti raccontata da chi ci lavora

Fonte : agi

(Di venerdì 27 settembre 2019) Come si è evoluta la tecnologia tessile? Negli ultimi anni i passi in avanti sono stati così giganteschi che aggiornare la manualistica in materia è stato quasi impossibile. Prova a fare il punto Paola Ungaro, autrice di “Tecnologia, innovazione e sostenibilità. Conoscere i materiali tessili” un testo in grado di fornire una rappresentazione organica e ragionata dell'evoluzione dei materiali e delle modalità per il loro trattamento con cui l'umanità ha sviluppato l'abbigliamento. Avvalendosi di una pluridecennale esperienza come docente della materia, Paola Ungaro rende meno impegnativo e più coinvolgente lo studio e la comprensione, nonostante la vastità e la complessità dei temi trattati. Arricchito da molte illustrazioni, il manuale propone un percorso attraverso fibre, filati e finissaggi che sono i cardini della materia tessile, la cui, come dà conto il ...

