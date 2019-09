La soluzione degli ambientalisti per sbloccare il riciclo dei rifiuti

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 27 settembre 2019) Non so quanti media riprenderanno questa presa di posizione, ma mi pare importante segnalarla. Sullo stesso tema - l’urgenza di un intervento perildei- alla fine del luglio scorso si erano espresse ben 56 organizzazioni di imprese: tutte le più importanti e non solo quelle strettamente interessate al. Il 26 settembre scorso Greenpeace, Legambiente e WWF hanno fatto un comunicato congiunto per esprimere la loro preoccupazione per le difficoltà e le situazioni di crisi di numerose attività dideigenerate da carenze normative in materia di autorizzazione per la cessazione della qualifica di rifiuto e per chiedere che “il legislatore consenta alle Regioni di autorizzare ilcaso per caso nel rispetto della direttiva europea sui”.La presa di posizione ambientalista è ...

