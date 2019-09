La Roma ha daspato a vita un suo tifoso per i messaggi razzisti mandati al

Insulti razzisti a Juan Jesus : ‘tifoso’ della Roma daspato a vita : Roma – “Il gestore di questo account Instagram ha inviato Insulti razzisti disgustosi a Juan Jesus , attraverso un messaggio diretto. Abbiamo segnalato l’account alla Polizia e a Instagram. La persona responsabile sarà daspata a vita dalle partite dell’#AS Roma ”. Con questo messaggio via twitter la società ha reso noto un provvedimento durissimo contro chi aveva dileggiato il difensore giallorosso. “Negro”, “scimmione” e altri epiteti gli erano ...

Roma - daspato a vita il tifoso che ha insultato Juan Jesus : il premier Conte al fianco del club giallorosso : Il presidente del Consiglio dei Ministri ha espresso il proprio parere sulla vicenda che ha coinvolto il giocatore della Roma Juan Jesus , vittima di insulti razzisti sui social La Roma ha preso provvedimenti contro lo pseudo tifoso che ieri, tramite social, ha insultato Juan Jesus per il suo colore della pelle. ALFREDO FALCONE/LaPresse Il club giallorosso infatti ha reso noto nella serata di ieri di aver segnalato l’account alla ...

È un ex giocatore di pallavolo il “tifoso” daspato a vita dalla Roma per razzismo (insulti a Juan Jesus) : Un segnale netto contro il razzismo arriva dalla Roma. Ieri il club ha daspato a vita dalle sue partite un suo tifoso per aver offeso, su Instagram, Juan Jesus. Il difensore della Roma aveva postato una storia sul suo social, pubblicando il messaggio razzista ricevuto dall’account Pomatinho e taggando anche l’account ufficiale della Roma: “Sapete già cosa fare con uno così #notoracism” L’account Pomatinho – scrive ...