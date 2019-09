La Piramide è il nuovo album di Luca Madonia | un’ancora di salvezza nella devastante

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 27 settembre 2019) Eccoci diqui. Succede ogni tot di tempo, purtroppo non così spesso come vorremmo, ma comunque sia succede ogni tot di tempo. Arriva una sua nuova uscita e noi ci troviamo di fronte a un dilemma di quelli che, fossimo nell'antica Grecia, manderebbero fuori di testa i filosofi e i loro alunni, tipo la faccenda della tartaruga e la lepre. Insomma, ci siamo capiti. Siamo di fronte a un dilemma, e questo dilemma, come le uscite di cui sopra, si ripropone ogni tot di tempo, lasciandoci sempre senza una risposta definitiva, plausibile, certa. Perché se dovessimo scegliere una parola sola per identificare il personaggio di cui stiamo parlando, potrei star qui a fare il vago ma i titoli e le foto servono anche a indicarvi senza se e senza ma di chi sto scrivendo, e finirei per passare per un coglione, comunque, se dovessimo scegliere una parola sola per identificare il personaggio di ...

myCiceroApp : ?? AVVISO ?? Le ecocompattatori nelle stazioni #ATAC di Piramide e Cipro funzionano di nuovo correttamente - GuyP89 : RT @marifcinter: I 2 progetti in corsa per il nuovo stadio (CorSport) FOTO 1 - Manica-Cmr (ovale con due anelli incrociati, strutture este… - Rossoneroo7 : RT @marifcinter: I 2 progetti in corsa per il nuovo stadio (CorSport) FOTO 1 - Manica-Cmr (ovale con due anelli incrociati, strutture este… -