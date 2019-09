La Piazza | regalo alla nostra PugliaIn memoria di mio zio Antonuccio

Fonte : affaritaliani

(Di venerdì 27 settembre 2019) Ci siamo dunque. Stasera, verso l’imbrunire, nelladel mio paese, Ceglie Messapica, arriva Giuseppe Conte, il capo del governo. Un pugliese come noi, il Presidente, che per il secondo anno consecutivo ci onora della sua presenza a La, la kermesse politica che organizzo con il Comune e con il giornale da me fondato e diretto, Affaritaliani.it. Segui su affaritaliani.it

ViolaXenia : @_ELiEclipse Non metto in piazza tutto, ma regalo quadri che amo :) - ternopll20000 : RT @GerberArancio: 'Non è nei vasti campi o nei grandi giardini che vedo arrivare la primavera. È nei pochi, miseri alberi di una piccola p… - MomiraMonika : RT @GerberArancio: 'Non è nei vasti campi o nei grandi giardini che vedo arrivare la primavera. È nei pochi, miseri alberi di una piccola p… -