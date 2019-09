La miglior fotocamera di sempre sul Samsung Galaxy S11 | 108MP e zoom ottico fino a 5x

L’aggiornamento day one di OnePlus 7T migliora display e fotocamera. Disponibili anche gli sfondi e la rinnovata app SMS : I possessori di OnePlus 7T possono aspettarsi un file OTA in attesa di essere scaricato dopo la prima accensione del dispositivo, il quale apporta alcune modifiche che migliorano esperienza con il nuovissimo smartphone. OnePlus ha anche rilasciato in India l'aggiornamento per l'app SMS preinstallata, inoltre gli sfondi di OnePlus 7T sono Disponibili al download. L'articolo L’aggiornamento day one di OnePlus 7T migliora display e ...

Consigli sulla miglior fotocamera bridge : guida all’acquisto 2019 : Esplorare il mondo della fotografia digitale è compito assai arduo per gli esperti del settore, per non parlare di coloro che sono ansiosi di individuare a fine settembre 2019 la miglior fotocamera bridge. Oggi, pertanto, cercheremo di fornirvi un contributo sotto questo punto di vista, senza sparare sentenze. La nostra volontà, infatti, consiste solo nel fornirvi qualche dritta, affinché tutti possano procedere eventualmente con un acquisto in ...

Fotocamera compatta Olympus : le migliori da comprare : Olympus è un’azienda molto famosa per la produzione di materiale fotografico che si occupa anche dello sviluppo di attrezzature e sistemi medicali. I dispositivi che riscuotono maggior successo fra gli utenti sono sicuramente le mirrorless leggi di più...

Trucchi fotocamera Galaxy Note 10+ - i suggerimenti migliori : Il Samsung Galaxy Note 10 Plus è dotato di ben cinque fotocamere in totale: una anteriore da 10 MP e quattro posteriori, due da 12 MP (grandangolo e teleobiettivo), ultra wide da 16 MP e una VGA definita DepthVision. Naturalmente, l’intelligenza artificiale supporta il reparto fotografico e il Galaxy Note (Continua a leggere)L'articolo Trucchi fotocamera Galaxy Note 10+, i suggerimenti migliori è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni ...

migliorerà la fotocamera con l’inaspettata patch per il Samsung Galaxy S8 del 13 settembre : Vanno analizzate anche oggi 13 settembre, con grande attenzione, alcune novità riguardanti il Samsung Galaxy S8. Il motivo? Dopo avervi parlato di una nuova patch durante il mese di agosto con un articolo specifico, oggi abbiamo preso atto di un ulteriore pacchetto software. Si tratta di un aggiornamento dal peso non indifferente, considerando il fatto che è stata superata la soglia dei 500 MB. Ragion per cui non siamo al cospetto del solito ...

migliora la fotocamera per Huawei P30 Lite a settembre : occhio alla patch B241 per i dual SIM : Stanno arrivando le prime segnalazioni anche in Italia da parte di coloro che si sono portati a casa un Huawei P30 Lite dual SIM in questi mesi. Di recente, sulle nostre pagine, abbiamo trattato le due varianti dello smartphone Android solo dal punto di vista commerciale, come potrete notare dal nostro ultimo punto della situazione in ordine di tempo, ma a quanto pare il produttore cinese non vuole trascurare il suo sviluppo software. Proviamo ...

Xiaomi con migliore fotocamera : i migliori da comprare : In questa guida costantemente aggiornata vi parleremo degli Xiaomi con migliore fotocamera presenti sul mercato. Infatti la marca cinese non fa solo terminale molto prestanti dai prezzi onesti, ma porta anche soluzioni fotografiche prestanti in leggi di più...

I nuovi filtri Moment migliorano la fotocamera degli smartphone Android : Moment ha lanciato alcuni nuovi prodotti per migliorare la qualità degli scatti di smartphone Android e iPhone. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo I nuovi filtri Moment migliorano la fotocamera degli smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Google Fotocamera migliora le performance fotografiche di POCOPHONE F1 : ecco i migliori porting : Non siete soddisfatti delle performance fotografiche del vostro POCOPHONE F1? Questi porting di Google Fotocamera potrebbero aiutarvi a ottenere scatti migliori. L'articolo Google Fotocamera migliora le performance fotografiche di POCOPHONE F1: ecco i migliori porting proviene da TuttoAndroid.

Sui Samsung Galaxy S9 arriva la patch di agosto : fotocamera ancora migliorata : L'aggiornamento con la patch di sicurezza di agosto 2019 raggiunge anche i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, esattamente come già successo con i Galaxy Note 8 e Note 9. Come riportato da SamMobile, non si tratta ancora del rilascio italiano, cui comunque non dovrebbe mancare molto, bensì della distribuzione tedesca, che dà il via al roll-out europeo. Le release G960FXXU6CSGD e G965FXXU6CSGD migliorano la fotocamera dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, ...

miglior smartphone per fotocamera | Agosto 2019 : Quali sono gli i Migliori smartphone per fotocamera sul mercato? Molto spesso ci fate questa domanda nei commenti delle varie recensioni e articoli. Ammettiamo che, ora come ora, non sia molto facile districarsi nella giungla di smartphone disponibili in commercio ed è per questo che abbiamo deciso di realizzare questa classifica che aggiorneremo mensilmente dedicata ai Migliori […] L'articolo Miglior smartphone per fotocamera | Agosto ...

L’ultima beta di Android Q per OnePlus 7 Pro migliora la fotocamera con Focus Tracking e modalità macro : Nell'ultima versione beta di Android Q per OnePlus 7 Pro lo staff di XDA Developers ha scoperto un aggiornamento dell'applicazione OnePlus Camera L'articolo L’ultima beta di Android Q per OnePlus 7 Pro migliora la fotocamera con Focus Tracking e modalità macro proviene da TuttoAndroid.