Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2019) Laper capire (e chissà battere) i. Come Herpes e Zika. È stato infatti possibile individuarein cui si organizzano le proteine deiper formare, come in un puzzle biologico, i loro rivestimenti esterni. L’obiettivo è individuare nuove armi contro iper scardinarne la struttura. È quanto emerge dallo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications dal gruppo dell’Università statale americana di San Diego, coordinato dal biofisico Antoni Luque, e dell’Università britannica di York, guidato dal matematico Reidun Twarock. “Abbiamo scoperto seimodi in cui le proteine si possono organizzare per formare una struttura a 20 facce, l’icosaedro, tra le più comuni nei”, ha spiegato Luque. Gli autori della ricerca si sono, infatti, focalizzati sul guscio esterno che protegge il materiale genetico dei, il ...

Cascavel47 : La geometria per combattere i virus, individuati nuovi modelli strutturali - IacobellisT : EEP:Per una geometria del governo giallo-verde -