Koelliker - Rilancio con nuovi azionisti

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 27 settembre 2019) Il gruppo, importatore e distributore italiano dei brand Mitsubishi e SsangYong, ha chiuso una complessa operazione di ristrutturazione dell'indebitamento e posto le basi per il: il riassetto ha consentito all'azienda milanese - attiva dal 1936 - di ottenere risorse fresche per intraprendere un percorso di crescita e di ampliamento delle attività operative.Crisi decennale. La ristrutturazione pone fine a una crisi iniziata nel 2007, a causa dell'elevata esposizione debitoria: 840 milioni di euro verso 24 banche. Il gruppo, capace di crescere fino a superare la soglia degli 1,6 miliardi di ricavi e delle 125 mila auto distribuite diventando perfino un'icona della Milano da bere (famosa negli anni '80 la sua concessionaria in Piazza San Babila), ha siglato tre accordi di ristrutturazione tra il 2009 e il 2013, ma non è riuscito a evitare il concordato liquidatorio nel ...

