Kiss Kiss Napoli – Martino | “Maran punta al contropiede | forse nel primo tempo mancava

Kiss Kiss Napoli – Graziani : “Partite come quelle col Cagliari capiteranno a tutte - ecco cosa ho detto ad Ancelotti” : Ciccio Graziani, é intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando del momento in casa Napoli: “Critiche a tutti gli allenatori tranne al primo in classifica? Conte le ha vinte tutte, Sarri è criticato perché viene dopo uno che ha vinto tutto in Italia, ma a livello visivo giocava meglio la squadra di Allegri e quest’anno la Juve s’è rinforzata con Rabiot, Ramsey, De Ligt. Ha vinto col Parma soffrendo, così ...

Radio Kiss Kiss Napoli – Maifredi : “Il Napoli non può prendere gol del genere - una grande squadra…” : Gigi Maifredi, allenatore ai microfoni di Radio Kiss Kiss della sconfitta del Napoli contro il Cagliari: “Se il Napoli giocasse mille partite contro il Cagliari non credo ne perderebbe più di 3, il calcio è bello perchè non è una scelta esatta. I napoletani non dovrebbero tanto ragionare sui gol sbagliati ma su come è stato preso il gol. I giocatori del Napoli devono mettersi in testa che la grande squadra, anche quando la partita è ...

Kiss Kiss Napoli – De Maggio : “La versione spagnola ripaga - è lui il protagonista della gara” : Valter De Maggio, ha parlato ai microfoni di Radio Goal commentando la vittoria degli azzurri contro il Lecce: “In copertina c’è il Re Fernando Llorente, è stato il grande protagonista della vittoria contro il Lecce. La versione spagnola del Napoli ripaga, c’è la perla di Fabiàn e la doppietta di Llorente, oltre al gol di Insigne.” NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Leggi anche: Lecce, il presidente Sticchi Damiani ...

Radio Kiss Kiss Napoli -Tosto : “In estate leggevo del paragone Trippier – Di Lorenzo - a fine stagione sarà così” : L’ex difensore azzurro Vittorio Tosto, ex agente di Giovanni Di Lorenzo ha parlato del terzino ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ricordo quest’estate, quando si faceva il paragone tra Di Lorenzo e Trippier, io spiegavo perché preferivo Giovanni. Trippier valeva 30 milioni ed era già completo, Di Lorenzo solo 10. Ma a fine stagione Di Lorenzo varrà 30 milioni di euro perché sta crescendo tanto. Io rappresentavo Di ...

Radio Kiss Kiss Napoli : “La SSC Napoli vuole trattenere Mertens e Callejon : la proposta di rinnovo!” : Radio Kiss Kiss Napoli fa il punto sui rinnovi di Mertens e Callejon Il giornalista Diego De Luca, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto ha dichiarato: “Il Napoli vuole trattenere sia Mertens che Callejon: vuole sottoporre ad entrambi un contratto alle stesse cifre previste dal loro attuale contratto. La ...

Kiss Kiss Napoli – Alvino : “A Lecce mi aspetto tanto turnover - il Napoli ha un vantaggio” : Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando del prossimo match di campionato che vedrà gli azzurri contro il Lecce: “Mi aspetto un turnover molto ampio, è un concetto più ampio di un semplice turnover, il Napoli vuole cambiare interpreti senza andare contro all l’idea di calcio di Ancelotti. Mi aspetto almeno 6 cambi: Ospina in porta, Malcuit a destra e Ghoulam a sinistra, Maksimovic, Elmas dal primo ...

Kiss Kiss Napoli – Zielinski : “Partita dopo partita miglioriamo - Liverpool? Vogliamo fare una gran partita” : Piotr Zielinski ha parlato a Radio Kiss Kiss Italia nel postpartita di Napoli – Sampdoria: “A tratti abbiamo impostato il nostro gioco, stiamo crescendo e partita dopo partita saremo sempre più compatti. I nuovi? Si sono inseriti molto bene, siamo un’ottima squadra e stiamo dando una mano ai nuovi a inserirsi. Il mio ruolo? Io nasco come mezz’ala poi il mister decide, io sono a sua disposizione, spero di continuare ...

Kiss Kiss Napoli – Del Genio : “Se il Napoli non è contento del Comune deve trovare una soluzione” : Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è soffermato sulla vicenda stadio: “Se il Napoli non è contento, un motivo ci sarà, deve trovare una soluzione. Non può stare dietro al Comune. deve rivolgersi ai tifosi e dire, gli 80mln da mettere sul mercato li mettiamo sullo stadio e iniziamo a farlo. Anche io ci resterei male, ma ormai bisogna intervenire. Non possiamo vincere se proseguiamo così. Troppe ...

Kiss Kiss su Twitter : i video degli spogliatoi del San Paolo oggi durante la visita di De Laurentiis : C’è stato oggi la consegna al San Paolo un sopralluogo dell’impianto per la consegna, presenti nell’impianto di Fuorigrotta Vincenzo De Luca, ma anche altri membri del calcio Napoli Kiss Kiss ha seguito lo svolgersi della visita e postato su Twitter le immagini e i video relativi ai famosi spogliatoi pic.Twitter.com/L2KUi8DJoo — Radio Kiss Kiss Napoli (@KissKissnapoli) September 13, 2019 Panoramica del San Paolo alla vigilia ...

Kiss Kiss Napoli – Marolda : “Il San Paolo andrebbe rifatto da capo - dopo la sosta mi aspetto un Napoli più agguerrito” : Francesco Marolda, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi sul comunicato di Ancelotti attraverso il sito ufficiale del Napoli sullo stato dei lavori degli spogliatoi: “Credo che il Napoli ha voluto dare più importanza al comunicato facendolo fare ad Ancelotti. Mi aspetto una replica da parte del Comune. Napoli nelle prossime partite? dopo la sosta bisogna dare la svolta immediata. La squadra azzurra ...

Assessore Borriello a Kiss Kiss : “Ritardo spogliatoi dovuto anche ad una variante a carico del Napoli…” : Borriello il ritardo nei lavori degli spogliatoi è anche del Napoli L’Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss, riguardo la polemica sugli spogliatoi del San Paolo: “Il video del Napoli è vecchio. Facciamogli dire ciò che vogliono, ma domani sarà tutto pronto. L’unica variante del progetto concordato con il Napoli erano le vasche che hanno fatto ...

Kiss Kiss Napoli – Del Genio sulla probabile formazione : “Vedo questi due calciatori per l’attacco - ad oggi sono in vantaggio” : Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli ha provato ad indovinare la formazione per la partita contro la Sampdoria: “La formazione più probabile secondo me è quella con Mertens e Lozano in attacco, in coppia, con Callejon sulla sua fascia e una chance a Younes sulla corsia sinistra. Meno probabile invece rivedere uno tra Fabian o Zielinski sulla trequarti. Sampdoria? Quando ci sono crisi societarie è ovvio che ci siano ...

Martino a Kiss Kiss Napoli : “Icardi ha scaricato il Napoli - non è mai stato vicino al Napoli” : Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss, ha commentando i temi di casa Napoli: “Icardi ha detto ‘no’ al Napoli non so quante volte, non è mai scattata la scintilla. Maurito diceva di voler restare a Milano ed invece è andato a Parigi. Credo che il Napoli con Llorente abbia fatto la scelta giusta, la varietà degli attaccanti azzurri potrà soddisfare Ancelotti”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA ...

Kiss Kiss Napoli – Del Genio : “Llorente porta tanta esperienza - darà tanto al Napoli” : Paolo Del Genio, noto giornalista ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli di Fernando Lorenzetti oggi presentato alla stampa : “Si dice che questa squadra ha poca personalità, con Llorente sale di molto questo dato. Lui è un giocatore molto importante, uno dei migliori colpitori di testa che esistono al mondo. Ha giocato titolare nella nazionale spagnola del tiki taka, se non avesse saputo palleggiare magari poteva essere di danno per la ...