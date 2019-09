Juventus-SPAL | Sarri in conferenza stampa | “Ecco le scelte di domani Su Rabiot e Dybala…”

Juventus SPAL probabili formazioni : out anche Alex Sandro - ecco il nuovo terzino sinistro! : Juventus SPAL probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida tra Juventus e SPAL. Bianconeri in campo con il nuovo 4-3-1-2, ma con un totale allarme difensivo. Di fatto, come riportato nelle ultime ore, Sarri dovrebbe fare a meno anche di Alex Sandro, volato in Brasile per un lutto familiare. Detto questo, il tecnico bianconero dovrà fare i conti con un allarme totale. Cuadrado sarà confermato nel ruolo di terzino ...

Probabili formazioni Juventus-Spal : Sarri senza terzini - Demiral opzione a sinistra : La serie A prosegue con i suoi appuntamenti. Sabato 28 settembre si gioca Juventus-Spal, match valido per la sesta giornata di campionato. Le due formazioni andranno a caccia di una vittoria, seppur per diversi motivi. Da un lato c'è una Juventus che si trova costretta a inseguire l'Inter capolista, dall'altro una Spal che sta faticando parecchio in questo torneo e deve assolutamente conquistare punti in ottica salvezza. Nell'ultimo turno la ...

Juventus-SPAL - Serie A : programma - orario - tv e streaming. Ecco dove vederla : Sabato 28 settembre (ore 15.00) si ritorna nuovamente in campo nel campionato di calcio di Serie A 2019-2020. La Juventus affronterà all’Allianz Stadimu la SPAL nell’anticipo della sesta giornata. La formazione di Maurizios Sarri, reduce dal successo contro il Brescia in trasferta, va caccia dei tre punti per tenere una velocità di crociera sempre piuttosto alta e mettere sotto pressione l’Inter capolista. La Vecchia Signora è ...

Juventus - si lavora in vista della gara contro la Spal : recuperato Cristiano Ronaldo : La Juventus, dopo il giorno di riposo concesso ieri da Maurizio Sarri, questo pomeriggio, si è ritrovata alla Continassa per preparare la partita contro la Spal. Per il tecnico toscano c'è da gestire l'emergenza legata ai terzini visto che oltre a Danilo e Mattia De Sciglio sabato potrebbe mancare anche Alex Sandro che oggi non era al JTC per motivi familiari. Perciò senza il brasiliano Maurizio Sarri sarà costretto ad inventarsi qualcosa. Il ...

Juventus - buone notizie per Sarri in vista della Spal : Cristiano Ronaldo è tornato ad allenarsi in gruppo : La formazione bianconera ha lavorato questo pomeriggio a Vinovo, il portoghese è tornato in gruppo mentre Alex Sandro ha marcato visita per problemi familiari Prosegue la marcia di avvicinamento della Juventus al match di sabato contro la Spal, i bianconeri sono tornati a lavorare nel pomeriggio di oggi a Vinovo ritrovando in gruppo Cristiano Ronaldo, assente a Brescia per un leggero affaticamento. Claudio Grassi/LaPresse Il portoghese ha ...

Juventus - emergenza terzini contro la Spal : solo Cuadrado a disposizione - la mossa di Sarri per la fascia sinistra : La 5^ giornata non è ancora andata in archivio ma già si pensa alla prossima giornata con la Juventus impegnata davanti al pubblico amico contro la Spal con il pensiero rivolto anche alla sfida di Champions League contro il Leverkusen. Il tecnico Maurizio Sarri dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza terzini. Probabilmente a disposizione ci sarà solamente Cuadrado, infatti Danilo e De Sciglio sono infatti infortunati e ...

Infortuni Juventus - ko Danilo : ecco quando tornerà! Alex Sandro out contro la SPAL : Infortuni Juventus- Infermeria bianconera decisamente affollata in questo inizio di stagione. Come confermato dall’ultimo match contro il Brescia, Danilo ha riportato un problema muscolare il quale lo costringerà a stare fermo almeno fino alla prossima sosta. Piove sul bagnato in casa bianconera: out Danilo e fuori anche De Sciglio, Sarri dovrà affidare la corsia di destra a Cuadrado. Occhio anche al possibile forfait di Alex Sandro in ...

Dove vedere Juventus – Spal streaming e tv - 6a giornata Serie A – VIDEO : Dove vedere Juventus – Spal streaming e tv, 6a giornata Serie A Juventus Spal streaming| Il primo big match della giornata non si fa attendere. Juventus Spal arriva subito, alla quinta giornata di campionato, di sabato pomeriggio 28 settembre alle 15.00…CLICCA QUI PER I LINK Dove vedere LA PARTITA! L'articolo Dove vedere Juventus – Spal streaming e tv, 6a giornata Serie A – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Juventus-SPAL - streaming e tv : dove vedere la 6a giornata di Serie A : dove vedere Juventus – Spal streaming e tv, 6a giornata Serie A Juventus Spal streaming| Il primo big match della giornata non si fa attendere. Juventus SPAL arriva subito, alla quinta giornata di campionato, di sabato pomeriggio 28 settembre alle 15.oo. Inter Lazio in streaming e in tv: ecco dove vederla La partita sarà visibile su Sky, essendo un turno infrasettimanale gli orari non sono fissi come nel weekend. Di Conseguenza ecco ...

Juventus - mercoledì di riposo per i bianconeri : Danilo out contro la Spal : La Juventus ieri sera ha battuto il Brescia per 1-2. I bianconeri hanno vinto in rimonta grazie ad un autogol e alle rete di Miralem Pjanic. Adesso però la Juve deve pensare alla prossima sfida, in programma sabato alle ore 15. I bianconero oggi non si alleneranno e godranno di un giorno di riposo. La squadra da domani riprenderà la preparazione e contro la Spal Maurizio Sarri non avrà a disposizione Danilo, che ieri è uscito nel primo tempo ...

Probabili formazioni Juventus-Spal - Sarri potrebbe optare per il 4-3-1-2 - Pjanic in regia : Ci sono alcuni dubbi da sciogliere riguardo le Probabili formazioni di Juventus-Spal, in programma sabato 28 settembre alle 15. Maurizio Sarri nell'ultimo match vinto a Brescia ha cambiato pelle alla sua squadra, scegliendo per l'occasione il 4-3-1-2 come modulo. Una valida opzione, considerati i giocatori che ha in rosa, soprattutto i centrocampisti con spiccate qualità offensive. Il problema per l'allenatore è la coperta corta in difesa sugli ...

La Gazzetta si spalma sulla Juventus : “Un eccesso di sicurezza - meglio prevenire che curare“ : Quando c’è di mezzo la Juventus, la Gazzetta non si smentisce mai. Ricordiamo che oggi la questione dei biglietti vietata ai nati in Campania è un trafiletto su Corriere della Sera e Stampa. Ma la Gazzetta – come sempre quando c’è di mezzo la Juventus – va oltre. Ricordiamo la telefonata con cui Marotta – allora alla Juventus – fece eliminare un articolo su di lui: “Se esce quell’articolo mi comporterò ...