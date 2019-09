Juventus SPAL | Sarri annuncia novità | “Ecco chi gioca a sinistra e chi trequartista”

Fonte : juvedipendenza

(Di venerdì 27 settembre 2019)- Maurizio, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista in occasione della delicata sfida di domani. Bianconeri chiamati a confermare ciò che di buono hanno mostrato in questo inizio di campionato nonostante alcune difficoltà. Il tecnico ha confermato indirettamente il 4-3-1-2 con la figura del trequartista, svelando parzialmente in mistero nel ruolo di terzino sinistro. Possibile utilizzo di Matuidi, anche se verrà provato anche il giovane Cherubini.: il tecnicoqualcheSul ruolo di terzino sinistro: ” Ho visto che Cherubini era sinistro, penso di provare anche Cherubini oggi. La difesa a tre per me è difficilmente proponibile se non per gestire qualche piccolo spezzone di partita, perché per come difendiamo noi il rischio di finire a ...

