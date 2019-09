Juventus | 38 daspo agli ultras per la prima volta divieti decennali

Daspo lungo dieci anni per gli ultrà che hanno ricattato la Juventus : E’ la prima volta che viene adottato un provvedimento di questa durata: in 38 dovranno stare lontani dagli stadi

38 Daspo a ultras della Juventus. Per la prima volta sono decennali : Il questore di Torino ha irrogato 38 provvedimenti Daspo nei confronti degli esponenti di rilievo delle tifoserie ultras della squadra Juventus F.C., coinvolti a vario titolo nell'operazione 'Last Banner' condotta dalla Polizia di Stato. Per la prima volta sono stati emessi provvedimenti con durata decennale. I particolari saranno resi noti in una conferenza stampa alle 10.30 presso la Sala Faraoni della Questura di Torino.

