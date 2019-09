Juan Jesus | tifoso insultò il difensore sui social | “Scimmione | negro” La Roma gli vieta

La Roma ha "daspato a vita" un suo tifoso per i messaggi razzisti mandati al calciatore Juan Jesus : Per chi discrimina, sugli spalti della Roma non c’è posto. Utilizzando l’hastag “NoToRacsim”, la società dei giallorossi ha comunicato via Twitter la decisione di “daspare a vita” dalle sue partite il tifoso che aveva insultato sui social il difensore brasiliano, Juan Jesus. Nonostante intonasse i cori della Roma, il ragazzo aveva inviato vari messaggi su Instagram al calciatore, scrivendo: ...

Roma - daspato a vita il tifoso che ha insultato Juan Jesus : il premier Conte al fianco del club giallorosso : Il presidente del Consiglio dei Ministri ha espresso il proprio parere sulla vicenda che ha coinvolto il giocatore della Roma Juan Jesus, vittima di insulti razzisti sui social La Roma ha preso provvedimenti contro lo pseudo tifoso che ieri, tramite social, ha insultato Juan Jesus per il suo colore della pelle. ALFREDO FALCONE/LaPresse Il club giallorosso infatti ha reso noto nella serata di ieri di aver segnalato l’account alla ...

Insulti a Juan Jesus - Conte : via da stadi : 10.18 "Chi ha insultato ieri Juan Jesus non ha alcuna passione per lo sport: che stia fuori a vita dagli stadi sportivi" Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Conte, a proposito degli Insulti razzisti rivolti al difensore brasiliano della Roma. Il calciatore ha pubblicato su Instagram lo screenshot con le pesanti offese razziste, rivolgendosi alla sua società e al social: "Sapete già cosa fare con un tifoso così". La Roma ha ...

Insulti razzisti a Juan Jesus - Giuseppe Conte : “fuori a vita dagli stadi” : “Chi ha insultato ieri Juan Jesus non ha alcuna passione per lo sport: che stia fuori a vita dagli stadi sportivi!”. E’ l’importante messaggio su Twitter del premier Giuseppe Conte, commentando gli Insulti razzisti al giocatore brasiliano della Roma. Il calcio italiano negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con spiacevoli episodi, nel dettaglio il primo episodio si è verificato nella sfida di campionato tra ...

