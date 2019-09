Japan Airlines | ora si può prenotare un posto lontano dai bambini

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 27 settembre 2019) L’incubo di tanti viaggiatori: ritrovarsi seduti su un volo (magari intercontinentale) accanto a un bambino che continua a piangere o, peggio ancora, che urla o che ha deciso di rivelare tutta la sua instancabile vivacità. Una situazione a cui laha deciso di proporre una soluzione: durante la prenotazione online sarà possibile controllare quali sono le postazioni già occupate dadi età compresa tra gli otto giorni e i due anni. Chi deve ancora selezionare il proprio, in questo modo, è avvisato. Tuttavia il problema, come sottolinea la compagnia, non può dirsi del tutto risolto: chi prenota prima degli altri non sa comunque chi occuperà i posti vicino al suo. Inoltre, l’icona segnala-(con la testolina di un bimbo) non compare in caso di gruppi turistici o di cambi di aereo dell’ultimo minuto, oppure se il volo non è stato prenotato attraverso un sito ...

