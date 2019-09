Iva giù sulle bollette ma potrebbe salire il prelievo al 22 per cento sui beni di lusso

Sondaggi elettorali EMG - Italia VIva sale del 0 - 9% in una settimana - giù la Lega : Sondaggi elettorali EMG, Italia Viva sale del 0,9% in una settimana, giù la Lega Buone notizie per Italia Viva di Renzi. EMG vede un aumento per il nuovo partito, che passerebbe in una settimana dal 3,4% al 4,3%. Il partito dell’ex premier sembra attestarsi al di sopra delle vari soglie di sbarramento previste dalle diverse leggi elettorali. E secondo i Sondaggi elettorali di EMG non è il PD, che rimane poco sopra il 20%, al 20,3%, ...

Sciopero globale del clima - è arrIvata la ‘giustifica’ che nessuno si aspettava : nessuno se l’aspettava eppure è successo: un politico, un ministro si è schierato dalla parte dei ragazzi. Ha preso carta e penna e ha giustificato gli studenti che parteciperanno alle manifestazione del terzo Global Strike For Future. “La circolare – ha spiegato il ministro Lorenzo Fioramonti – dice una cosa molto semplice e cioè che i ragazzi vanno giustificati con le normali procedure di ogni scuola ma che per la prima volta nella storia di ...

Roma - Giuseppe Falcao : «Mio padre? Mai conosciuto - fugge ancora da me» ESCLUSIva : «Mio padre non mi ha mai voluto incontrare, io l?ho cercato più di una volta. Non ha mai risposto neanche a un sms. Non lo cercherò più, basta. Se vorrà farlo...

TrattatIva - Berlusconi teste o indagato di reato connesso? Il 3 ottobre i giudici decidono in che veste sentire l’ex premier : Sarà il 3 ottobre prossimo che la corte d’assise d’appello di Palermo deciderà in che veste sentire giuridica Silvio Berlusconi: testimone o indagato per reato connesso? Lo hanno reso noto i giudici che celebrano il processo di secondo grado sulla cosiddetta Trattativa Stato-mafia, nell’udienza di oggi. A citare il leader di Forza Italia è stata la difesa dell’imputato Marcello Dell’Utri. Ieri nella cancelleria della Corte i difensori di ...

Concorso straordinario secondaria : aggiunta preselettIva ed esame finale anno di prova : Tante le novità emerse dall’incontro con i sindacati e il Ministro Fioramonti del 25 Settembre in merito al Concorso straordinario secondaria I e II grado: prova preselettiva computer – based e prova finale da sostenere al termine dell’anno di prova. il provvedimento potrebbe essere presentato già al prossimo Consiglio dei Ministri per essere poi pubblicato in Gazzetta entro fine 2019, parimenti al bando di Concorso ordinario ...

?Giungla Capitale? - ora arrIva lo stop ai giardinieri invalidi : I rinforzi per lo sgangherato Servizio Giardini del Comune di Roma, d?ora in poi, dovrebbero essere tutti in grado di fronteggiare pini e platani che continuano a venir giù a ritmi mai...

Uomini e donne - Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino si sono lasciati : ‘Il nostro viaggio insieme è giunto al termine’ : È durata circa 7 mesi la storia tra Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez, ma ora la coppia nata a Uomini e donne si è lasciata. Negli ultimi tempi giravano voci circa una crisi tra i due, e ora la Pattarino in una Instagram Story conferma i sospetti dei fan comunicando l’addio al tronista spagnolo senza però spiegare quali siano stati i motivi che li hanno portati alla rottura: “[…] sono sempre stata una persona corretta e ringrazio ...

SFOOTING/ PIva pIva - arrIva Italia VIva con la sua giulIva comitIva : Prodi dice che Italia Viva è il nome di uno yogurt con scadenza ravvicinata. Si sbaglia: Renzi ha idee chiare. E un jolly per trainare al voto gli indecisi

Giulia De Lellis - dopo il libro arrIva il disco… E la frecciatina a Damante : Non si è ancora spento il successo per l’uscita del libro d Giulia De Lellis “Le Corna stanno bene su tutto - ma io stavo meglio senza” che Giulia annuncia una nuova avventura che l’aspetta: un disco che uscirà probabilmente prima della prossima estate. Lo ha annunciato lei stessa durante una delle sue stories raccontando come, visto il grande allenamento, la sua voce sta migliorando moltissimo: “Ragazzi - da detto - un’altra novità che volevo ...

“È finita”. Giulia Michelini - l’annuncio arrIva in diretta a Verissimo : decisione irrevocabile : Una vera bomba, del tutto inaspettata, in diretta a Verissimo. Davanti al microfono di Silvia Toffanin Giulia Michelini si confessa. Parole cbe non piaceranno ai suoi tanti fan che immediatamente hanno inondato la rete come migliaia di messaggi. Ma la scelta è fatta. L’attrice ha prima detto a chiare lettere di pensare a un futuro oltre la recitazione (non ha detto che smetterà sicuramente, ma un’idea di dare un taglio o prendersi una lunga ...