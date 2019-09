Ipo in crisi a Wall Street | Peloton perde al debutto | Endeavor rinuncia

Sul clima l'Ipocrisia al governo : Sono stati solo segnali di fumo quelli di Conte al summit sul clima di New York, che tra hamburger addentati per fare un selfie da postare sui social ha confermato che l’emergenza climatica almeno per l’Italia è strumento per occupare spazio mediatico.Ieri Rocco Casalino si è precipitato a specificare che l’hamburger di Conte non proveniva da allevamenti intensivi, non so se chi gli ha venduto il panino gli ...

Clima - Fassina : “Greta Thunberg? Insopportabile Ipocrisia intorno a lei. Fa figo lodarla ma nessuno vuole cambiare la realtà” : “E’ evidente che la questione ambientale è drammatica e l’effetto che ha avuto Greta Thunberg è stato straordinariamente positivo. Tuttavia, trovo molto preoccupante il conformismo di questo sostegno universale. E’ la prova che si vuole cambiare tutto per non cambiare niente“. Lo afferma Stefano Fassina, deputato di Leu e promotore del movimento Patria e Costituzione, rispondendo nel corso della trasmissione ...

L’Ipocrisia sulla Libia della ministra Lamorgese : Nelle scorse ore a Malta erano riuniti i ministri dell’interno di Francia, Germania, Italia, Finlandia e Malta. Si trovavano sull’isola a discutere di politiche migratorie comunitarie e in quella cornice hanno raggiunto un accordo che è stato definito “storico”. Il testo, attualmente ancora in stato di bozza, stabilisce che i migranti salvati nel Mediterraneo centrale saranno distribuiti nei diversi Paesi europei entro quattro settimane ...

Jonathan Safran Foer : per salvare il mondo meno carne e Ipocrisia : Anni fa lo scrittore indiano Amitav Ghosh si domandava perché la letteratura non fosse capace di affrontare il tema del cambiamento climatico. Le cose hanno cominciato a mutare a livello di dibattito pubblico, ma ancora per gli scrittori resta un tema difficile da affrontare a livello di fiction. E anche Jonathan Safran Foer, autore di romanzi come "Ogni cosa è illuminata" o "Eccomi", ha scelto la forma saggistica per il suo libro dedicato alla ...

Il Parlamento che salva Sozzani e l’Ipocrisia della politica italiana : La Camera è stata chiamata nelle scorse ore a decidere le sorti di Diego Sozzani, deputato di Forza Italia coinvolto in un’indagine per corruzione e finanziamento illecito ai partiti. A maggio scorso la procura di Milano ha infatti accusato il forzista di avere ricevuto una tangente da 10mila euro dall’imprenditore Daniele D’Alfonso, sotto la copertura di consulenze fittizie. “L’eventuale tuo aiuto quanto potrebbe essere?”, chiedeva Sozzani ...

Libero fuori "dalla comunità dei giornalisti". L'Ipocrisia dell'Ordine : tolleranza a senso unico : Ieri il presidente dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Verna, ha attaccato Libero, mettendolo fuori «dalla comunità dei giornalisti». Non ricordiamo se l'Ordine avesse preso provvedimenti nei confronti del Manifesto quando titolò con "Pastore tedesco" la prima pagina dell'edizione in cui dava notizia

Sicilia : Provenzano - ‘qui crisi industriali anticIpo desertificazione’ : Palermo, 13 set. (Adnkronos) – “Abbiamo diversi tavoli di crisi aperti in Sicilia e mentre le crisi industriali nel resto del Paese si avviano a soluzioni molto spesso, nel Sud e soprattutto in Sicilia una crisi industriale rischia di diventare l’anticipo di un processo di desertificazione produttiva che non possiamo accettare”. A dirlo a Palermo è stato il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, incontrando i ...

Diabete - rischio crisi Ipoglicemiche : un peso anche per i familiari : Diabete: un peso anche per i familiari un peso anche per i familiari Un nuovo studio rivela che il 64% dei familiari delle persone è preoccupato

Miss Italia - Caterina Balivo a brutto muso contro la Bianchetti : "Basta con questa Ipocrisia" : Piccola tensione (che però non è passata inosservata) tra Caterina Balivo e Lorena Bianchetti durante la finale di Miss Italia andata in onda venerdì 6 settembre su Rai 1 e che ha visto vincere Carolina Stramare. Le due conduttrici, rispettivamente di Vieni da me e A sua immagine, si sono scontrate

Miss Italia - Caterina Balivo contro la Bianchetti : 'Basta Ipocrisie - votiamo la bellezza' : Sembrava una serata un po' sottotono quella della finale di Miss Italia 2019, ma poi sono arrivate le scintille in maniera del tutto inaspettata. Dopo le prime eliminazioni delle concorrenti, la kermesse è diventata molto più vivace e movimentata, in particolare per via di uno scontro tra due giurate, Caterina Balivo e Lorena Bianchetti. La prima ha espresso di non essere affatto d'accordo con la collega Bianchetti dicendo che bisogna giudicare ...

Maselli : basta Ipocrisia - accordo Pd-M5s già stabilito : Roma – “Quanta ipocrisia sulla nuova alleanza giallorossa in Regione, sarebbe cosa buona e giusta se terminasse. L’accordo della disperazione tra Pd e M5S a livello nazionale, basato sulla paura di andare a votare e sul patto della poltrona, e’ stato subito trasferito nel Lazio tanto e’ vero che e’ gia’ stato deciso che in Giunta si libereranno due posti che andranno a figure esterne legate al M5S, di ...

Elogio di Cassano e Vieri : Tiki Taka destruttura il calcio ed elimina l’Ipocrisia dai salotti tv : Bisogna dare a Pierluigi Pardo quel che è di Pierluigi Pardo evidentemente un giornalista che non ha perso il contatto con la realtà. Che a Gaeta va a mangiare dell’ottimo baccalà, che a Roma non disdegna Er biondo Tevere e che ha ben chiaro come e quanto i salottini tv sul calcio all’insegna dell’ipocrisia hanno stufato. E quest’anno, per Tiki Taka, si è affidato a una coppia che funziona in tv quasi quanto funzionava ...