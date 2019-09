Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 27 settembre 2019)e Paola Barale sono stati insieme 6 anni. Il loro è stato un amore travolgente che, però, è durato solo dal 1999 al 2002, anno in cui Paola Barale ha conosciuto il modello Raz Degan e ha perso la testa per lui. La fine del loro amore fu un trauma soprattutto perche ci ha messo un bel po’ a riprendersi da quella delusione amorosa che non si aspettava. Se ha ritrovato il sorriso e la voglia di vivere, come più volte lui stesso ha ammesso, il merito è tutto di Maria De Filippi che lo ha aiutato in quei momenti difficili. Di recente la Barale era tornata a parlare dell’ex marito e aveva svelato che, quando stava con, lui desiderava ardentemente avere un bambino, cosa che invece a lei non interessava. “Lui li voleva – ha ammesso a Non disturbare – Io ero impegnata sul lavoro mentreun po’ lavorava e un po’ no. Per quanto mi riguarda un ...

Noovyis : (“Io dall’estetista?”. Gianni Sperti, la piccantissima replica dell’opinionista di Uomini e donne a Paola Barale)… -