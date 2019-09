Inter | il settore giovanile premiato dall’Uefa come “Miglior Club Professionista”

Lavorare nel calcio - l’Inter cerca un match analyst per il settore giovanile : Sono sempre più numerose le opportunità che consentono di coniugare la propria passione per il calcio in un’attività professionale. Per chi ha il sogno di Lavorare nell’Inter è ora disponibile una opportunità: il club nerazzurro ha infatti aperto la ricerca per uno stagista nel ruolo di Technical-Tactical analyst per il settore giovanile. Il tirocinante Technical-Tactical analyst […] L'articolo Lavorare nel calcio, l’Inter cerca un ...