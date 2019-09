Insulti razzisti a Juan Jesus | ‘tifoso’ della Roma daspato a vita

Insulti razzisti a Juan Jesus - Giuseppe Conte : “fuori a vita dagli stadi” : “Chi ha insultato ieri Juan Jesus non ha alcuna passione per lo sport: che stia fuori a vita dagli stadi sportivi!”. E’ l’importante messaggio su Twitter del premier Giuseppe Conte, commentando gli Insulti razzisti al giocatore brasiliano della Roma. Il calcio italiano negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con spiacevoli episodi, nel dettaglio il primo episodio si è verificato nella sfida di campionato tra ...

“Stai meglio al giardino zoologico” - Insulti razzisti sui social per Juan Jesus : lui pubblica tutto su Instagram [FOTO] : Il difensore della Roma ha pubblicato nelle sue Instagram Stories gli insulti a sfondo razzista inviatigli da uno pseudo tifoso Juan Jesus ha deciso di combattere in maniera alternativa il deprecabile fenomeno del razzismo, pubblicando tra le proprie Instagram Stories gli insulti ricevuti da quello che potrebbe essere definito come uno pseudo tifoso. “Stai meglio al giardino zoologico maledetto scimmione” le pesantissime parole ...

Inghilterra-Bulgaria : tifoso bulgaro allontanato da Wembley per Insulti razzisti verso Sterling : Come al solito non arriva dall’Italia la notizia del tifoso arrestato per insulti razzisti, poiché purtroppo nei nostri stadi non si riesce, chissà perché, ad identificare i responsabili e punirli. Come per i buuu all’indirizzo di Romelu Lukaku durante la gara contro il Cagliari che hanno fatto parlare di noi anche all’estero, ma non hanno visto nessuna conseguenza per i tifosi in questione È successo invece a Londra, dove ...

Qualificazioni Euro 2020 – Inghilterra - un calcio alla discriminazione : Insulti razzisti a Sterling - arrestato tifoso bulgaro : La polizia metropolitana di Londra ha reso noto l’arresto di un tifoso bulgaro: l’uomo aveva insultato, con termini razzisti, il calciatore inglese Raheem Sterling La Polizia metropolitana di Londra ha reso nota la notizia dell’arresto di un tifoso bulgaro, presente nel settore di Wembledy riservato ai supporter ospiti in occasione della gara fra Inghilterra e Bulgaria valevole per le Qualificazioni ad Euro 2002. ...

Insulti razzisti a Sterling - arrestato un tifoso bulgaro : Sabato scorso l’Inghilterra ha annientato con un netto poker la Bulgaria prima di ripetersi contro il Kosovo (5-3). A macchiare la gara di qualche giorno fa, però, gli Insulti razzisti nei confronti di Raheem Sterling da parte di un tifoso bulgaro. Quest’ultimo, espulso dallo stadio di Wembley, è stato arrestato, portato in una stazione di polizia a nord di Londra e successivamente rilasciato. Purtroppo non è la prima volta che ...

Il popolare streamer Turner “Tfue” Tenney usa Insulti razzisti e stavolta Twitch potrebbe decidere per il ban permanente : Il popolare streamer di Twitch Turner "Tfue" Tenney ha usato un insulto razziale durante uno streaming di Minecraft all'inizio di questa settimana. Twitch deve ancora agire, ma in tal caso, si tratterà della terza violazione di Tfue delle politiche della piattaforma, motivo per cui potrebbe essere definitivamente escluso dal servizio.Come riportato da The Verge, la clip di Minecraft non è elencata tra i recenti video di Tfue su Twitch, ma gli ...

Miss Italia - Sevmi Tharuka sugli Insulti razzisti : 'Ignoro questi attacchi' : Il concorso di bellezza Miss Italia 2019 non è ancora iniziato ma ci sono già le prime polemiche per gli attacchi razzisti e discriminatori contro una concorrente. Sevmi Tharuka Fernando, rappresentante di "Miss Rocchetta Bellezza Veneto" è stata bersagliata dagli "odiatori del web" per la sua carnagione scura. La giovane è nata a Padova, vive a Villanova di Camposampiero (Padova) ed ha origini cingalesi. Il padre ha, infatti, lasciato lo Sri ...

Miss Italia 2019 - Insulti razzisti contro una concorrente : "Tu non rappresenti i canoni di bellezza Italiana, non meriti di partecipare a Miss Italia!". Sono le dure parole riferite a Sevmi Tharuka Fernando, 20 anni, nata a Padova e residente a Villanova di Camposampiero, una delle partecipanti a Miss Italia, in onda venerdì prossimo in prima serata su Rai1 con la conduzione di Alessandro Greco. La giovane sarebbe stata attaccata da diversi utenti per il suo colore della pelle dopo che le sue foto ...

Anticipazioni Miss Italia 2019 : Insulti razzisti per la finalista Sevmi : Miss Italia 2019: la finalista Sevmi Tharuka Fernando vittima di razzismo Venerdì 6 settembre andrà in onda la finale di Miss Italia 2019 con Alessandro Greco in prima serata su Rai1. All’entusiasmo delle 80 bellezze che sperano di conquistare il titolo ambito del concorso di bellezza, si contrappongono le parole vergognose e inaccettabili di chi sta cercando in tutti i modi di rovinare l’atmosfera festosa degli 80 anni di Miss ...

Inter - Lukaku durissimo sui social : l’attaccante nerazzurro bersagliato di Insulti razzisti a Cagliari [FOTO] : Il giocatore dell’Inter ha denunciato sui social il fatto di essere stato bersaglio di insulti razzisti durante il match contro il Cagliari La gioia per un gol che vale tre punti e la delusione per gli insulti ricevuti, la maggior parte di stampo razzista. La serata di Romelu Lukaku a Cagliari nasconde luci e ombre, ma purtroppo il risvolto negativo non dipende dalle sue prestazioni. L’attaccante belga infatti è stato bersaglio ...

Twitter annuncia misure contro gli Insulti razzisti : Twitter annuncia misure per arginare gli insulti razzisti sul social. La decisione è stata presa dopo l’ennesimo episodio avvenuto pochi giorni fa si danni dobbiamo Pogba che, per aver sbagliato un rigore, è stato oggetto di insulti e minacce di morte. L'articolo Twitter annuncia misure contro gli insulti razzisti sembra essere il primo su ilNapolista.

Anche a Pogba Insulti razzisti per il rigore sbagliato. Lo United : “Li troveremo” : Sta diventando una moda nel Regno Unito. Dopo gli insulti razzisti al calciatore del Chelsea Abraham che ha sbagliato il rigore decisivo nella Supercoppa Europea contro il Liverpool, adesso tocca a Paul Pogba che ieri sera in Premier ha fallito il penalty del possibile vantaggio contro il Wolverhampton. Si era sull’1-1, così è finita la partita. La denuncia è arrivata dal MAnchester United che ha dichiarato di essere “al lavoro per ...

Musiche fasciste a tutto volume e Insulti razzisti : ragazza di colore lascia la spiaggia : Gianni Scarpa, l’ex gestore della spiaggia fascista di Playa Punta Canna a Sottomarina, il giorno di Ferragosto, avrebbe preso il megafono dello stabilimento balneare per urlare insulti contro la turista, nata in Italia da genitori africani, che è andata direttamente dai carabinieri.Continua a leggere

Salmo e Luché - lo scontro tra i fan diventa territoriale : 'Insulti razzisti' : Lo scontro tra Salmo e Luché, soprattutto dopo il recente intervento di Sfera Ebbasta – che si è schierato dalla parte dell'artista campano – nella querelle, continua a tenere banco tra gli appassionati di rap italiano. Non c'è magazine, pagina social o qualsiasi altro canale di informazione dedicato al rap che non stia concedendo ampio spazio alla questione, contribuendo ad alimentare discussioni tra i supporters, che si stanno facendo di ...