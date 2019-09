Fonte : correttainformazione

(Di venerdì 27 settembre 2019) L’autunno è ormai iniziato e si inizia a parlare con insistenza dell’die della stagione epidemica che ne seguirà. Cerchiamo di capire quali sono ie la durata della malattia in adulti e bambini e scopriamo i migliori metodiper contrastarla,dimenticare l’intestinale che si può presentare con o. Ogni anno l’è un problema che in Italia riguarda milioni di persone, ma ci sono degli strumenti e degli accorgimenti che possono ridurre il rischio di contagio: nel corso dell’articolo scopriremo anche come fare prevenzione.di, mal di gola e gli altriL’viene vista da molti come una banale e fastidiosa bega di stagione, ma allargando un po’ lo sguardo si può facilmente capire che a livello nazionale si tratta di un vero e ...

