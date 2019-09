Influenza 2019 | identificato il primo virus di stagione

L’Influenza 2019-2020 “colpirà 6 milioni di italiani - altri 8 milioni contrarranno virus ‘cugini'” : “La stagione influenzale in arrivo non sembra essere pesantissima, con un numero di casi leggermente sotto la media,” spiega il virologo Fabrizio Pregliasco, ricercatore del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute dell’università Statale di Milano, durante l’incontro annuale promosso da Assosalute. “Ci aspettiamo di avere circa 6 milioni di influenzati, con un’incidenza lievemente inferiore rispetto ...

Influenza 2019-2020 : la campagna vaccinale inizierà a metà ottobre : La campagna vaccinale contro l’Influenza inizierà a metà ottobre e terminerà a fine dicembre: lo precisa l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) nella sua determina, pubblicata ieri in Gazzetta ufficiale, che autorizza l’aggiornamento per la stagione 2019-2020 della composizione dei vaccini Influenzali. Il periodo della campagna vaccinale è basato sulla situazione climatica e l’andamento temporale mostrato dalle epidemie ...

Influenza 2019 - parlano gli esperti Usa : “Si preannuncia stagione pesante” : La stagione Influenzale 2019-20 potrebbe essere particolarmente pesante. Nonostante sia difficile prevedere l’ andamento dei contagi, una serie di segnali anticipati sull’ aggressivita’ dei virus in arrivo, stanno gia’ allarmando gli esperti americani. Che suggeriscono di vaccinarsi al piu’ presto, e comunque non oltre la fine di ottobre. I dati emersi dall’ Influenza nell’ emisfero Sud – dove la ...

Influenza settembre 2019 : sintomi - durata e virus senza febbre : Influenza settembre 2019: sintomi, durata e virus senza febbre Sono principalmente due i fattori scatenanti l’Influenza nel mese di settembre: la prima causa è psico-emotiva ed è determinata sovente dal rientro delle vacanze, ovvero da una situazione di relax, preceduta da una condizione di stress e affaticamento e seguita da sensazioni di malinconia e sbalzi umorali (il ritorno alla quotidianità non è quasi mai piacevole). La seconda ...

Influenza Settembre 2019 : sintomi senza febbre - durata e rimedi naturali bambini e adulti - Influenza intestinale : In questo articolo parleremo dell’influenza di Settembre 2019: andremo a conoscerne le cause, i sintomi e la durata per adulti e bambini. Per molti il nono mese dell’anno rappresenta un periodo complicato: migliaia di persone soffrono della cosiddetta sindrome da rientro, con il ritorno alla routine quotidiana dopo la pausa estiva che può creare tanto stress e mettere a dura prova il sistema immunitario; inoltre in questo periodo gli ...