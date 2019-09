Inda presenta Ortyx Drama Festival

Trapani : sIndacati presentano piattaforma per sviluppo (2) : (AdnKronos) - Tra le priorità, condivise dai sindacati, il primo cittadino ha indicato l’urgenza di dotare il porto di Trapani del Piano regolatore e la necessità di creare una rete del sistema aeroportuale per garantire lo sviluppo dello scalo di Trapani Birgi. "Lo scalo Vincenzo Florio - sottoline

Trapani : sIndacati presentano piattaforma per sviluppo : Palermo, 25 set.(AdnKronos) - Infrastrutture, trasporti, riqualificazione delle zone urbane, sviluppo economico e occupazionale, legalità e appalti, scuola, politiche sociali, sanità e valorizzazione delle risorse, del patrimonio ambientale e culturale. Sono questi i temi al centro della piattaforma

Affidi illeciti - il sIndaco Pd di Bibbiano presenta querela : tra i denunciati anche Di Maio : Andrea Carletti, attualmente sospeso e ai domiciliari va all'attacco e segnala 147 fra post e mail dal contenuto ritenuto offensivo nei suoi confronti. Tra questi anche uno dell'allora vicepremier

Lavoro - ok a accordo sulla rappresentanza dei sIndacati : servirà forza minima del 5% per partecipare ai rinnovi dei contratti : Per il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo è “l’inizio di un nuovo percorso nella storia delle relazioni industriali” e il primo passo verso l’annunciata legge sulla rappresentanza “con cui attuare per la prima volta la seconda parte dell’articolo 39 della Costituzione con cui realizzare l’idea di una Repubblica fondata sul Lavoro”. I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil e Confindustria hanno firmato giovedì ...

Migranti : sIndaci Lampedusa e Bologna presentano 'Global Compact in Comune' : Palermo, 18 set. (AdnKronos) - "Dobbiamo 'azzerare le tifoserie' e ripartire dai contenuti e dai principi del Global Compact, il documento dell'ONU 'su una migrazione regolare, ordinata e sicura'. Ripartire dal basso, dai comuni: lo abbiamo fatto a Bologna ed a Lampedusa, proponiamo agli altri comun

Migranti : sIndaci Lampedusa a Bologna presentano 'Global compact in Comune' : Palermo, 16 set. (AdnKronos) - Mercoledì 18 settembre alle ore 12 nella sala stampa del Senato (Palazzo Madama, Roma) il sindaco di Bologna Virginio Merola ed il sindaco di Lampedusa e Linosa Salvatore Martello presenteranno "Global compact in Comune". Come si legge in un comunicato diffuso dal comu

Governo - ok a legge sulla rappresentanza sIndacale per fissare salario minimo. E taglio del cuneo “tutto a vantaggio dei lavoratori” : Il salario minimo sarà fissato prevedendo l’efficacia erga omnes dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Come previsto dall‘articolo 39 della Costituzione, finora inattuato. Una scelta che richiederà, come primo passo, l’approvazione di una legge sulla rappresentanza sindacale. In parallelo occorre “individuare il giusto compenso per i lavoratori non dipendenti, al fine ...

Governo : Conte - ‘legge su rappresentanza sIndacale’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Occorre procedere finalmente all’approvazione di una legge sulla rappresentanza sindacale, sulla base di indici rigorosi; vogliamo individuare il giusto compenso per i lavoratori non dipendenti, al fine di evitare forme di abuso e di sfruttamento che solitamente affliggono i più giovani professionisti”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla Camera. L'articolo Governo: Conte, ...

“Giorgio La Pira sIndaco innovativo” - si presenta il nuovo libro di Corrado Monaca : Poggibonsi (SI) – Sono trascorsi più di quarant’anni dalla scomparsa di Giorgio La Pira, ma il suo pensiero e il

Calcio - Qualificazione Europei 2020 : presentazione partite di oggi (5 settembre). Impegni agevoli per Bosnia e Danimarca - Spagna in Romania per blIndare il pass : Dopo tre mesi di pausa riparte il cammino verso gli Europei 2020 di Calcio maschile con la quinta giornata delle qualificazioni, in programma a partire da questa sera fino a sabato 7 settembre. oggi, a parte l’incontro dell’Italia, andranno in scena otto partite valevoli per i Gruppi D, F, G e J. Partiamo dalle altre due sfide del nostro raggruppamento (J), con la Finlandia attualmente seconda in classifica che ospita la Grecia in un ...