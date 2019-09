Incidente stradale a Frigintini | vicino alla scuola Carlo Amore FOTO

Foggia - un morto e quattro feriti in un Incidente stradale. La vittima sbalzata fuori dall’auto : L'impatto tra una Fiat Panda e un'Audi è stato talmente violento che la vittima è stata sbalzata fuori dalla vettura. Insieme all'uomo che ha perso la vita viaggiava un'altra persona che dopo l'incidente si è allontanata rapidamente dalla zona.Continua a leggere

Incidente stradale sulla SS 115 : muore Giuseppe Terrasi di 58 anni : Incidete stradale sulla SS 115, tra Ribera ed Agrigento, muore Giuseppe Terra di 58 anni. Lo scontro tra un camion ed un trattore gommato

Incidente stradale : scontro tra auto : morte due donne e tre feriti : Incidente mortale ieri pomeriggio sulla provincia che da Augusta porta a Siracusa. morte due donne e tre feriti.

Calabria - motociclista di 24 anni muore in un Incidente stradale : In Calabria continuano le stragi sulle strade, l'ultima si è verificata stamattina, 16 settembre, e ha causato la morte di un giovane panettiere che stava viaggiando a bordo della sua moto. Il ragazzo si sarebbe scontrato contro un furgone che stava procedendo nella stessa direzione di marcia. Per lui, nonostante il tempestivo intervento del personale medico, non ci sarebbe stato nulla da fare. La strada è rimasta chiusa al traffico per ...

Incidente stradale choc - il testimone di nozze ha un colpo di sonno e uccide lo sposo : Lo scorso 22 marzo, mentre tornava a casa col suo amico di infanzia, Stephen Robinson, 33 anni,m ha sbagliato uscita nei pressi di Newcastle, in Regno Unito e si è schiantato contro un camion parcheggiato in una piazzola di sosta. Alex Dixon, 34enne, è morto. Si sarebbe dovuto sposare la scorsa settimana. L'inchiesta ha stabilito che il 33enne aveva lavorato 47 ore nei tre giorni precedenti l’Incidente e aveva fatto un doppio turno di 19 ...

Cornaiano. Patrizio Campone morto in un Incidente stradale : Un centauro di 52 anni è morto all’ospedale di Bolzano, poco dopo il ricovero. Patrizio Campione è deceduto a seguito

Incidente stradale sulla Vittoria Comiso : auto si ribalta : Incidente stradale sulla Vittoria Comiso: auto si ribalta. Tre le auto coinvolte. Una delle tre auto dopo lo scontro si ribalta

Tragedia in Tunisia - bimba italiana di 10 anni perde la vita in un Incidente stradale : Tremendo incidente stradale ad Hammamet, in Tunisia: pulmino travolge taxi con a bordo una famiglia italiana. A causa del violento impatto ha perso la vita Giulia P., di soli dieci anni: lievemente feriti entrambi i genitori e il fratellino più piccolo. L'incidente e la corsa in ospedale I fatti si sono verificati nella giornata di sabato, 7 settembre 2019, ad Hammamet, località costiera tunisina situata a sud-est di Cap Bon. Giulia stava ...

La tragica fine dei due Lorenzo : amici del cuore morti in un Incidente stradale a nove anni di distanza : Lorenzo Lunghi, morto qualche giorno fa sulla Livorno-Genova, e Lorenzo Guarnieri, travolto e ucciso da uno scooterista...

Lutto a Caserta - Mauro perde la vita a 25 anni in un Incidente stradale : Tragico incidente stradale sulla Appia nella notte tra sabato 7 e domenica 8 settembre: un'automobile con a bordo tre ragazzi si è ribaltata mentre gli occupanti facevano ritorno a casa da una festa. A perdere la vita è stato Mauro Simone, venticinquenne alla guida del veicolo; feriti anche gli altri due amici, poi trasportati d'urgenza presso il vicino Ospedale di Maddaloni. Il tragico impatto e i primi soccorsi I fatti si sono verificati ...

Napoli - grave Incidente stradale in moto : 26enne in fin di vita : Napoli prega per Giuseppe Menale, il ventiseienne che nella giornata di ieri ha perso improvvisamente il controllo del suo motorino schiantandosi al suolo. Il ragazzo, stando a quanto si apprende dalle prime testimonianze, non indossava il casco. Il tremendo impatto Si chiama Giuseppe ed è un grande tifoso del Napoli il giovane che nella serata di ieri è stato vittima di un tremendo incidente stradale che potrebbe costargli la vita: il ragazzo ...

Berlino - auto sulla folla in una via del centro : 4 morti. I vigili del fuoco : “Incidente stradale” : Un’auto in corsa ha travolto diverse persone che passeggiavano su un marciapiede nel centro di Berlino. Secondo i media tedeschi, ci sono almeno 4 morti. Una delle vittime sarebbe un bambino. I vigili del fuoco della capitale tedesca lo riferiscono in un tweet, parlando di un grave “incidente stradale”. Secondo le prime informazioni un suv della Porsche avrebbe travolto una folla di passanti. Anche il conducente è rimasto ...

Primo "Incidente" autostradale. M5S contro De Micheli sul caso Atlantia : Il Governo gialloverde ha iniziato a sgretolarsi subito dopo lo strappo sulla Tav Torino-Lione. Ora il nuovo esecutivo come Primo scoglio incontra proprio quello delle Infrastrutture, in particolare la revoca o meno della concessione ad Autostrade, che oggi il neo ministro dei Trasporti Paola De Micheli ha escluso parlando solo di revisione. Quanto basta per far infuriare il Movimento 5 Stelle che, dal 14 agosto 2018, giorno del crollo del Ponte ...

Michele Bravi - dopo l’Incidente e l’accusa di omicidio stradale torna a esibirsi : ecco quando sarà il concerto a Milano : Michele Bravi torna a cantare e ad esibirsi sul palco. A quasi un anno dal terribile incidente in cui rimase coinvolto e in cui perse la vita una donna, il cantante vincitore della settima edizione di XFactor ha in programma un concerto piano e voce che si terrà al Teatro San Babila di Milano il prossimo 19 ottobre. I biglietti sono disponibili su Ticketone da martedì 10 settembre 2019 a partire dalle ore 11:00 e in tutti i punti vendita ...