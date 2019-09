In Rosy Abate 2 Leonardo finisce in carcere | e Ivan di Meo? Anticipazioni penultima

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 27 settembre 2019)puntata per2 che torna in onda al venerdì sera, salvo cambiamenti, il prossimo 4 ottobre ad un passo dal rocambolesco finale. In molti sono convinti che la voglia didi salvare il figlioalla fine le costerà la vita e questo sarà davvero l'unico modo per chiudere il cerchio intorno al suo pomeriggio e regalarle un'uscita di scena che sia degna di nota, e quale se non una morte eccellente? Sicuramente il pubblico su questo è ancora molto diviso ma la prossima puntata, ladi questa seconda stagione, la vedrà schierarsi al fianco di Regina per amore di. ATTENZIONE SPOILER! Proprio quest'ultimo finirà inper via di quello che è successo e sarà allora chee Regina si schiereranno al fianco di Luca per partire e salvare Leo. Il suo arresto ha messo in crisiconvinta che dietro le sbarre possa succedere di tutto ...

