Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart | svelato il nome segreto del secondo figlio

Ilaria Spada vittima di bullismo : “Un gruppetto di ragazze mi lanciava uova e mi dava degli schiaffettoni” : Ilaria Spada è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me e nel corso dell’intervista ha rivelato di essere stata anche lei vittima di bullismo quando aveva 17 anni. Tutto è incominciato dopo la sua partecipazione a Miss Italia: l’esperienza le diede infatti grande popolarità ma suscitò anche grande invidia da parte di alcune coetanee. “Un gruppetto di ragazze, non della mia scuola, ma della scuola di fronte, non hanno apprezzato ...

Ilaria Spada tra bullismo e Kim Rossi Stuart : confessioni inedite a Vieni da me : Ilaria Spada a Vieni da me: vittima di bullismo e legame con Kim Rossi Stuart Prima volta a Vieni da me per Ilaria Spada. L’attrice è stata ospite dell’amica Caterina Balivo nella puntata di lunedì 23 settembre. L’intervista, che è stata programmata per promuovere il nuovo film Tutta un’altra vita, è stata occasione per conoscere […] L'articolo Ilaria Spada tra bullismo e Kim Rossi Stuart: confessioni inedite a ...

Vieni da me - Ilaria Spada a Caterina Balivo : “Ma è vergognoso!” : Ilaria Spada bacchetta Caterina Balivo a Vieni da me: “Ma è vergognoso!” Ospite della puntata di oggi di Vieni da me è stata l’attrice Ilaria Spada, molto amica di Caterina Balivo. E a proposito dell’amicizia che le lega, la padrona di casa del programma di Rai1 ha chiesto quanti anni avesse il figlio. Subito arrivata la replica della Spada che… “Fa due mesi oggi. Caterina sei una vergogna! Sono la madrina ...

Ilaria Spada a poche settimane dal parto : si mostra ‘così’ e lascia tutti a bocca aperta : Difficile che Ilaria Spada finisca sulle pagine del gossip, vista la proverbiale riservatezza che da sempre contraddistingue lei e suo marito, Kim Rossi Stuart. L’occasione stavolta è fornita dal photocall romano di “Tutta un’altra vita”, il film diretto da Alessandro Pondi in cui la bella Ilaria recita al fianco di Enrico Brignano e Paola Minaccioni. La Spada, 38 anni, è tornata davanti ai fotografi meno di due mesi dopo il parto e beh, ha ...

Ilaria Spada : Mio figlio e Kim Rossi Stuart non amano i paparazzi : L'attrice, nelle sale dal 12 settembre con Enrico Brignano in “Tutta un'altra vita”, racconta di come è nato l'amore con il marito e del figlio che non ama molto il gossip. Raggiante e felice. Ilaria Spada è al settimo cielo a quattro mesi dal matrimonio con Kim Rossi Stuart, dopo sette anni di convivenza e un figlio Ettore, e ha da poco partorito la secondogenito Ian Maria. L'attrice sarà anche al cinema dal 12 settembre nel film “Tutta ...

Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada sono genitori bis : Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada sono diventati di nuovo genitori. Il settimanale “Chi” ha fotografato la famiglia all’uscita dalla clinica romana in cui il bebè è venuto alla luce lo scorso 23 luglio il papà abbraccia teneramente il piccolo, la mamma è radiosa e sorridente in abito a fiori. Per Kim e Ilaria la privacy è irrinunciabile. Si sono sposati lontani da ogni clamore e nella stessa riservatezza hanno vissuto la ...

