Il Sumo | lo sport nazionale giapponese

(Di venerdì 27 settembre 2019) Ilè lo. Questorisale a tempi antichi ma è diventato unoprofessionistico solo all'inizio del periodo Edo (1600- 1868). Ilè unoprettamente maschile e viene praticato nelle scuole e nelle università. I lottatori provengono per lo più dalle zone rurali, vengono contattati da ragazzi e se la famiglia è d'accordo un oyakata (maestro) si occupa di loro. All'interno della scuola i ragazzi si allenano mangiano e dormono e ricevono una piccola somma di denaro. Ci vogliono almeno 5 anni prima che un lottatore diinizi a ricevere un salario. Pochi si sposano e la scuola diventa la loro casa in tutto il periodo della loro carriera. È nella parte orientale di Tokyo che si trovano le maggiori scuole di. I lottatori si alzano alle 5 del mattino ed iniziano il loro allenamento, verso mezzogiorno finiscono e pranzano. Di solito il ...

