Il Segreto | anticipazioni dal 29 settembre | Prudencio lascia la Casona | Roberto muore

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 27 settembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di venerdì 27 settembre 2019: Isaac disarma Antolina ma le ripete che non la ama e che è stufo della sua gelosia. Saul rifiuta la proposta di Julieta di lasciare Puente Viejo e chiede a Cifuentes di collaborare alle indagini. Donna Francisca intende liberarsi sia di Roberto che di Fernando. Alvaro dice che deve andare a trattare la vendita della tenuta di Elsa, in questo modo parte due giorni prima delle sue ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Alvaro rivela a Isaac la verità su Antolina : Isaac riesce a trovare Alvaro e il dottore gli rivela che Antolina ha mentito sulla sua gravidanza, solo per farsi sposare.

Il Segreto anticipazioni 27 settembre 2019 : Elsa sotto shock - le nozze sono a rischio! : Elsa crolla davanti alla sua immagine allo specchio, in abito da sposa. La ragazza ripensa ai preparativi del suo matrimonio con Isaac e si scioglie in pianto.

Il Segreto anticipazioni : ANTOLINA gioca sporco - ecco cosa combinerà : L’arresto di Elsa Laguna (Alejandra Meco) farà sprofondare nello sconforto più totale Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto. Tutto partirà nel momento in cui il falegname scoprirà dal dottor Alvaro Fernandez (Alessandro Bruni) che la moglie ANTOLINA Ramos (Maria Lima) era incinta di soli tre mesi quando ha abortito, prova del fatto che non poteva essere lui il padre del bambino. Il Segreto, news: ...

Anticipazioni Il Segreto al 5 ottobre : Francisca avvelena Roberto - Isaac trova Alvaro : Saranno puntate ricche di avvenimenti quelle che attenderanno i telespettatori de Il Segreto nel periodo compreso tra il 29 settembre e il 5 ottobre. In tali giorni, infatti, Donna Francisca porterà a termine il suo piano per liberarsi di Roberto, a sua volta pronto a tornare a Cuba insieme a Maria e i bambini. E per raggiungere il suo obiettivo, la ricca signora non rinuncerà a commettere l'ennesimo delitto. Ampio spazio verrà anche riservato ...

Il Segreto anticipazioni 25 settembre 2019 : Il grave errore di Elsa : Elsa si è messa nei guai. La Laguna si dedica ai preparativi delle nozze ma Alvaro è distratto. Don Anselmo lascia Puente Viejo per ritrovare se stesso.

Anticipazioni Il Segreto : Fernando torna da Madrid con una ricca fidanzata : Le puntate de Il Segreto che andranno in onda fra qualche settimana sanciranno una sorprendente inversione di rotta nel comportamento di Fernando Mesia. L'uomo si trasferirà per qualche tempo a Madrid, per evitare lo scontro con Roberto e al suo ritorno sembrerà una persona completamente diversa. Sarà tranquillo e sorridente, chiarendo le ragioni di una simile novità nel suo carattere: il merito sarà tutto della sua fidanzata Maria Elena Casado ...