Il sabato del villaggio degli azzurri che aspettano i Mondiali di atletica a

Municipio X - nella magia del Chiostro un sabato tra musica e danza : Roma – Un sabato all’insegna della cultura con musica e danza e in uno scenario naturale unico: il Chiostro di Palazzo del Governatorato, sede del Municipio X. A partire dalle 17 di sabato 28 settembre, il Chiostro ospita “Cor…Ali di Note”, una rassegna corale che vede l’alternarsi di 5 gruppi che negli anni si sono imposti tra i più preparati del settore a livello nazionale. “Notevolmente”, “Associazione musicale Incontrocanto”, “Gruppo ...

sabato sera in Egitto ci sono state nuove manifestazioni contro il presidente Abdel Fattah al Sisi : Sabato sera in Egitto ci sono state nuove manifestazioni contro il presidente Abdel Fattah al Sisi, dopo quelle del giorno precedente. Circa 200 persone hanno protestato nella città portuale di Suez, e diverse altre in piazza Tahrir al Cairo, la

Solidarietà ed integrazione protagoniste del sabato sera a Modica : Evento di Solidarietà ed integrazione a Modica. protagoniste del sabato sera nel Duomo di San Giorgio

Analisi Auditel della serata di sabato 21 settembre 2019 : La serata parte con la sfida dei Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che comanda nettamente passando dal 21% iniziale al 24% di fine edizione, mentre la curva del Tg5 scorre lineare poco sopra la soglia del 15% di share. La curva del Tg La7 scorre sulla linea del 5%, mentre quella rossa del Tg2 tocca il 9% di share. La sfida dell'access time è vinta dalla curva blu dei Soliti ignoti che scorre dal 18 al 24% di share, mentre la curva di ...

“Ulisse : il piacere della scoperta” – Prima puntata di sabato 21 settembre 2019 - su Raiuno - con Alberto Angela. Gerusalemme ai tempi di Gesù. : Ulisse – Il piacere della scoperta torna con una nuova edizione sempre in Prima serata al sabato su Raiuno. Alberto Angela, dopo il successo dello scorso anno riporta così il suo programma sulla rete ammiraglia per sei nuove imperdibili puntate. Ulisse | 21 settembre 2019 La Prima puntata in onda stasera, dal titolo Gerusalemme ai […] L'articolo “Ulisse: il piacere della scoperta” – Prima puntata di sabato 21 settembre 2019, su ...

Estrazioni Lotto del 21-09-2019 di sabato : Estrazioni Lotto del 21-09-2019, ecco i numeri estratti nel concorso numero 114 di sabato la relativa colonna dei del SimboLotto e i 20 numeri 10eLotto. Estrazioni Lotto del 21-09-2019, ecco i cinque numeri estratti per ogni singola ruota: BARI 16 42 68 33 41 CAGLIARI 1 71 61 14 21 FIRENZE 10 64 61 25 2 GENOVA 12 7 57 69 […] L'articolo Estrazioni Lotto del 21-09-2019 di sabato proviene da GiGi Lotto.

Estrazione MillionDAY del 21-09-2019 di sabato : Estrazione MillionDAY del 21-09-2019, ecco i cinque numeri vincenti del concorso numero 264 di sabato. La prossima Estrazione domani. Estrazione MillionDAY del 21-09-2019 Combinazione Vincente 5 6 35 38 40 – La prossima Estrazione MillionDAY sarà effettuata: TUTTI I GIORNI alle ore 19:00 Dopo l’Estrazione MillionDAY del 21-09-2019 di questa sera, ecco i numeri più ritardatari e più frequenti del MillionDAY […] L'articolo ...

Coppa del Mondo di rugby - gli highlights delle partite di sabato : I resoconti di Australia-Figi, Francia-Argentina e Sudafrica-Nuova Zelanda, in attesa dell'esordio dell'Italia

“Ulisse : il piacere della scoperta” – Prima puntata di sabato 21 settembre 2019 - su Raiuno - con Alberto Angela. Gerusalemme ai tempi di Gesù. : Ulisse – Il piacere della scoperta torna con una nuova edizione sempre in Prima serata al sabato su Raiuno. Alberto Angela, dopo il successo dello scorso anno riporta così il suo programma sulla rete ammiraglia per sei nuove imperdibili puntate. Ulisse | 21 settembre 2019 La Prima puntata in onda stasera, dal titolo Gerusalemme ai […] L'articolo “Ulisse: il piacere della scoperta” – Prima puntata di sabato 21 settembre 2019, su ...

Pausa del maltempo prevista per sabato - da domenica ritorno delle piogge : Roma - Archiviato l'impulso instabile delle scorse ore, una temporanea rimonta anticiclonica interesserà l'Italia nella giornata di sabato, con tempo in prevalenza stabile e temperature in ripresa, pur su valori sostanzialmente in linea con le medie del periodo o lievemente al di sopra su tirreniche ed Isole Maggiori. domenica tuttavia avanzerà una perturbazione atlantica legata ad un vortice sulle Isole Britanniche, ...

sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 23 di venerdì). Il ritorno di Lutero. Ultimatum per uno scisma. Nella chiesa di Francesco si riapre la frattura con la chiesa di Germania. Il cardinale Ma

Le previsioni meteo del weekend da sabato 21 a domenica 22 settembre : Ancora un po’ di sole sabato, piogge domenica. Sono queste le previsioni meteo per il weekend del 21 e 22 settembre. La settimana, secondo gli esperti, dovrebbe quindi chiudersi con una nuova perturbazione sull’Italia (LE previsioni). Il meteo di sabato 21 Per sabato è previsto su gran parte del Paese tempo soleggiato, con temperature diurne gradevoli e in linea - o poco sopra - con le medie. Già in serata, però, in diverse zone aumenterà la ...

L'oroscopo del giorno 21 settembre - 2ª sestina : sabato al 'top' per lo Scorpione : L'oroscopo del giorno 21 settembre 2019 è pronto a consegnare alle cronache astrali la nuova classifica stelline corredata dalle onnipresenti predizioni zodiacali. Pertanto, come da titolo, quest'oggi in primo piano spiccano le analisi relative ai sei segni dello zodiaco inerenti alla seconda sestina. Ovviamente il riferimento è tutto per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: ansiosi di scoprire cosa porterà di ...

Programmazione Una VIta e Il Segreto : sospeso il serale del sabato - confermato il martedì : È un periodo di grandi cambiamenti quello che stanno affrontando le telenovelas Una VIta e Il Segreto nella loro Programmazione serale e pomeridiana. A partire dallo scorso martedì le due serie iberiche hanno trovato spazio nella prima serata di Rete 4, lasciando ineVItabilmente il punto interrogativo in merito al palinsesto del sabato sera che per tutta l'estate ha visto come protagonista la sola Una VIta. Essa verrà confermata anche sabato 21 ...