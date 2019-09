Il radar conferma | il ghiacciaio di Courmayeur si muove di 35 40 centimetri al giorno

Fonte : agi

(Di venerdì 27 settembre 2019) Ilche dal 26 settembre sorveglia 24 ore su 24 ildi Planpincieux, sul Monte Bianco,i movimenti della massa di ghiaccio degli ultimi giorni. "Si" dice all'Agi l'assessore regionale al territorio Stefano Borrello "lo stesso trend, registrato nelle ultime giornate, con un movimento di circa 35/40al". Il, riferisce ancora l'assessore Borrello, "è in fase di taratura e sarà pienamente operativo nei prossimi giorni". Intanto, il sindaco diStefano Miserocchi ha emanato oggi una nuova ordinanza, che prevede, come era stato annunciato, l'apertura di una via di accesso alla Val Ferret, riservata ai residenti e ai titolari di attività senza limitazioni di orario. La strada principale di accesso alla Val Ferret è chiusa al transito, fatta eccezione di tre finestre orarie, dal 24 ...

